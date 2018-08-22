Аплодували стоячи – українці підкорили шоу America’s Got Talent

Проект відомого хореографа Костянтина Томільченка Front Pictures підкорив суддів шоу America’s Got Talent.

Проект відомого хореографа Костянтина Томільченка Front Pictures на другому етапі шоу America’s Got Talent підкорив суддів. Відео виступу опублікували в Youtube.

Цього разу команда поєднала хореографію з графікою, що світилася у темряві.

Виступ українців настільки сподобався деяким суддям шоу, що вони аплодували стоячи.

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До слова, вперше в Україні культові британці, достойні представники світової метал сцени Bullet For My Valentine виступлять на головній сцені одного з наймасштабніших фестивалів ZaxidFest 2018, який відбудеться 24-26 серпня біля Львова.

Фото: America’s Got Talent (скріншот)

Відео: America’s Got Talent