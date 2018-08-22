Едді Мерфі вдесяте стане батьком

Американський актор Едді Мерфі і його кохана 39-річна австралійська модель Пейдж Батчер чекають на появу малюка. Для Едді це буде десята дитина.

21 серпня папараці зняли вагітну дівчину Едді Мерфі під час прогулянки у Лос-Анджелесі. Пейдж була одягнена у сарафан з квітковим принтом, який підкреслив її помітно кругленький живіт.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Для моделі дитина стане другою від Едді, вони вже виховують дворічну дочку Іззі Уну. А ось у Мерфі є ще вісім дітей: п’ять від екс-дружини Ніколь Мерфі і ще троє від інших жінок.

До слова, з Пейдж Батчер актор зустрічається вже шість років. Однак пропозиції руки і серця своїй коханій Едді робити не поспішає.

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До речі, нещодавно 62-річний кіноактор Роуен Аткінсон, відомий за головною роллю у фільмі Містер Бін втретє став батьком.