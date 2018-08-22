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Відьмак від Netflix – стала відома дата початку зйомок

Зйомки серіалу Відьмак стартують 5 листопада у Будапешті.

Зйомки

Зйомки серіалу Відьмак за мотивами творів польського письменника Анджея Сапковського стартують 5 листопада у Будапешті, повідомляє Discussing Film.

Всього Netflix планує випустити 8 епізодів серіалу.

– Відьмак Геральт, підданий мутації мисливець за монстрами, намагається знайти своє місце в світі, де люди часто набагато зліші за звірів, – йдеться в офіційному синопсисі.

Читайте: Рецензія на Mamma Mia! 2: танцюючий Броснан і відсутність Стріп

До слова, актор Ніколай Костер-Валдау розповів, що був шокований фіналом популярного серіалу Гра престолів.

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