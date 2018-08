Крістен Стюарт знялася у новому кліпі Interpol

Рок-гурт Interpol випустив кліп на пісню If You Really Love Nothing, в якому знялася відома актриса Крістен Стюарт.

Американський рок-гурт Interpol опублікував в Youtube кліп до пісні If You Really Love Nothing, головну роль в якому зіграла актриса Крістен Стюарт.

Дія відео розгортається у клубі, де виступає Interpol. За сюжетом кліпу, Крістен Стюарт розважається зі знайомими і кидає актора Фінна Віттрока заради собаки.

Пісня If You Really Love Nothing увійде до шостого альбому гурту під назвою Marauder, який повинен вийти 24 серпня.

Відео: Interpol