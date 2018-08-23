Крістен Стюарт знялася у новому кліпі Interpol

Рок-гурт Interpol випустив кліп на пісню If You Really Love Nothing, в якому знялася відома актриса Крістен Стюарт.
Американський рок-гурт Interpol опублікував в Youtube кліп до пісні If You Really Love Nothing, головну роль в якому зіграла актриса Крістен Стюарт.
Дія відео розгортається у клубі, де виступає Interpol. За сюжетом кліпу, Крістен Стюарт розважається зі знайомими і кидає актора Фінна Віттрока заради собаки.
Пісня If You Really Love Nothing увійде до шостого альбому гурту під назвою Marauder, який повинен вийти 24 серпня.
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До слова, альбом гурту Eagles – Their Greatest Hits 1971-1975 назвали найбільш продаваним в історії.
Відео: Interpol
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