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Крістен Стюарт знялася у новому кліпі Interpol

Рок-гурт Interpol випустив кліп на пісню If You Really Love Nothing, в якому знялася відома актриса Крістен Стюарт.

Американський рок-гурт Interpol опублікував в Youtube кліп до пісні If You Really Love Nothing, головну роль в якому зіграла актриса Крістен Стюарт.

Дія відео розгортається у клубі, де виступає Interpol. За сюжетом кліпу, Крістен Стюарт розважається зі знайомими і кидає актора Фінна Віттрока заради собаки.

Пісня If You Really Love Nothing увійде до шостого альбому гурту під назвою Marauder, який повинен вийти 24 серпня.

Читайте: Ювілейний фестиваль ZaxidFest: Bullet For My Valentine, Sepultura, Guano Apes

До слова, альбом гурту Eagles – Their Greatest Hits 1971-1975 назвали найбільш продаваним в історії.

Відео: Interpol

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