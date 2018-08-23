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Ніну Русланову госпіталізували через проблеми з серцем – ЗМІ

У Росії госпіталізували актрису Ніну Русланову, яка зіграла у 146 фільмах.

Ніна Русланова

У Москві госпіталізували актрису Ніну Русланову, яка відома своїми ролями у фільмах Собаче серце, Кін-дза-дза та багатьох інших, повідомляє УНІАН.

За попередньою інформацією, причиною госпіталізації стали проблеми з серцем.

Русланова майже добу відчувала сильний біль.

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До слова, на 43-му році життя помер ісландський актор Карл Стефан Стефанссон, зіграв персонажа Роббі Злісного у популярному дитячому серіалі Лінтяєво (Lazy Town).

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