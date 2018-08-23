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Одягни вишиванку! Олег Винник випустив новий трек до Дня незалежності

Український співак Олег Винник випустив пісню Вишиванка до Дня незалежності України.

Олег Винник презентує новий трек до Дня Незалежності України.

– Одягни вишиванку, Країно моя!, – співає Олег Винник у новій композиції.

На створення такого синглу музиканта надихнули земляки.

– Я щасливий презентувати свою «Вишиванку» напередодні святкування Дня Незалежності України. Пишаюся тим, що народився і виріс на цій землі. Безмежно люблю нашу країну, ціную працю наших людей і дякую Богові за те, що Він дає мені такі пісні. Це так круто співати про свою Батьківщину, своїх земляків, сімейні цінності, українські традиції та колорит, – зізнається співак.

До слова, за кілька днів до презентації нової композиції Винник запропонував українцям взяти участь у флешмобі.

Жителі різних куточків країни об’єдналися, викладаючи на своїх сторінках в соцмережах фото у вишиванках з хештегом #ov #вишиванка і #незалежність.

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Прем’єра Вишиванки вперше відбулася на сцені концертного шоу телеканалу Україна, присвяченого Дню Незалежності країни.

Нагадаємо, як Олег Винник підкорив хвилі і показав засмаглий прес.

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