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У чому секрет? Клуні не знімався у фільмах, але став найдорожчим актором

Список найбільш високооплачуваних акторів за версією Forbes очолив Джордж Клуні. Однак він не знявся у жодному фільмі за рік. Актор збільшив свій заробіток завдяки продажу текіли бренду Casamigos Tequila, який він створив спільно з партнерами у 2013 році.

За даними Forbes, річний дохід Джорджа Клуні дорівнює $239 млн.

А всі 10 найбільш високооплачуваних акторів у цілому за рік заробили $748,5 млн.

На другий щабель рейтингу помістили Дуейна “Скелю” Джонсона, який заробив 124 мільйони доларів.

Фото: Instagram/ therock

На третьому місці – один з Месників – Роберт Дауні-молодший з доходом в 81 млн доларів.

Фото: Instagram/ robertdowneyjr

Четвертим у списку став інший актор з цього фільму Кріс Хемсворт. Його заробіток склав 64,5 мільйона доларів.

Фото: Instagram/ chrishemsworth

За ним слідує Джекі Чан, який заробив 45,5 мільйона доларів.

Фото: Instagram/ eyeofjackiechan

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Нагадаємо, рейтинг найбільш високооплачуваних акторів 2017 очолив Марк Уолберг. Друге місце було у Дуейна “Скелі” Джонсона, а на третю позицію зійшов Він Дізель.

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