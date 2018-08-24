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Х’ю Лорі зніметься у серіалі від HBO

Відомий актор Х’ю Лорі зніметься у пілотному епізоді серіалу Авеню 5.

Х'ю Лорі

Актор Х’ю Лорі, який зіграв роль Доктора Хауса, зніметься у пілотному епізоді серіалу Авеню 5 від HBO, повідомляє The Hollywood Reporter.

Режисером та виконавчим продюсером пілотної серії стане шотландський режисер Армандо Іаннуччі.

Серіал Авеню 5 називають космічною комедією, дія якої відбувається у майбутньому. Лорі зіграє капітана Райана Кларка.

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До слова, зйомки серіалу Відьмак за мотивами творів польського письменника Анджея Сапковського стартують 5 листопада у Будапешті.

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