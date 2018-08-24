Топ-15 сучасних пісень про Україну

День незалежності України відзначають щороку 24 серпня. Спеціально до свята ми зібрали 15 сучасних українських пісень про любов до України.
Українську мову вважають однією з найбільш милозвучних у світі. А українські пісні можна сміливо назвати одними з найспівучіших і наймелодійніших.
Факти ICTV зібрали 15 популярних пісень про нашу країну, написаних уже за часів незалежної України.
Зізнайтеся, хто з вас хоча б раз їх не наспівував?
Скрябін – Сам собі країна
Тіна Кароль – Україна – це ти
Ірина Федишин – Лише у нас на Україні
ТІК – Люби ти Україну
Pianoбой – Вітчизна
Нумер 482 – Добрий ранок Україно
Океан Ельзи – Небо над Дніпром
Тартак – Я не хочу
Софія Ротару – Одна калина
ТІК – Ще не вмерла Україна
Jamala – 1944
Олег Винник – Повертай додому
СКАЙ – Україно
Михайло Поплавський – Музика рідного дому
Злата Огнєвич – Pray for Ukraine
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До слова, з нагоди Дня незалежності Факти ICTV писали про музикантів, які прославляють Україну у світі.