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Топ-15 сучасних пісень про Україну

День незалежності України відзначають щороку 24 серпня. Спеціально до свята ми зібрали 15 сучасних українських пісень про любов до України.

Українську мову вважають однією з найбільш милозвучних у світі. А українські пісні можна сміливо назвати одними з найспівучіших і наймелодійніших.

Факти ICTV зібрали 15 популярних пісень про нашу країну, написаних уже за часів незалежної України.

Зізнайтеся, хто з вас хоча б раз їх не наспівував?

Скрябін – Сам собі країна

Тіна Кароль – Україна – це ти

Ірина Федишин – Лише у нас на Україні

ТІК – Люби ти Україну

Pianoбой – Вітчизна

Нумер 482 – Добрий ранок Україно

Океан Ельзи – Небо над Дніпром

Тартак – Я не хочу

Софія Ротару – Одна калина

ТІК – Ще не вмерла Україна

Jamala – 1944

Олег Винник – Повертай додому

СКАЙ – Україно

Михайло Поплавський – Музика рідного дому

Злата Огнєвич – Pray for Ukraine

Читайте: День незалежності 2018: чи знаєте ви історію України? – ТЕСТ

До слова, з нагоди Дня незалежності Факти ICTV писали про музикантів, які прославляють Україну у світі.

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