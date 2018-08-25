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Нові пісні і пікантний сюрприз: як пройшов концерт Океану Ельзи у Києві

Після тривалої перерви гурт Океан Ельзи знову повернувся на сцену і виступив на головній арені країни НСК Олімпійський. Про те, як це було – на Фактах ICTV

Перед виходом Океану Ельзи натовп розігрівали спеціальні гості – етно-гурт ДахаБраха. Вони вийшли на сцену о 19.30.

Музиканти виконали кілька атмосферних композицій. Також гурт виступив із закликами звільнити українських політв’язнів, які перебувають у в’язницях РФ.

О 21.20 на сцену вийшов гурт Океан Ельзи. Вони почали виступ з драйвовою пісні Вставай.

#океанельзи #вставай #kyiv

Публикация от Stay Tuned. (@rsvw_)

Як і обіцяв музикант, гурт заспівав три нові композиції – В небо жене, Без тебе і Скільки нас. Приємною несподіванкою для шанувальників стало виконання Вакарчуком декількох пісень на піаніно. Моя маленька незалежність, Ой, чий то кінь стоїть і Не питай прозвучали досить інтимно і ніжно.

Не обійшлося і без пікантних сюрпризів. Під час виконання однієї з пісень Святослав Вакарчук розірвав на собі футболку.

Також під час концерту Вакарчук згадав наших політв’язнів і присвятив їм пісню Коли тобі важко.

Під кінець концерту Святослав Вакарчук вшанував пам’ять Кузьми Скрябіна кавером на його пісню Мовчати. Було дуже зворушливо і відверто. Акапельно виконавець заспівав Гімн України. 110 тисяч людей співали головну пісню країни всі разом. Це стало справжнім одкровенням сердець!


У цілому Океан Ельзи дали 4-годинний концерт і пішли зі сцени о 1.15.

Читайте: Лоліта заспівала пісню Океану Ельзи в анексованому Криму

До речі, ми зібрали найцікавіші факти про Вакарчука, а також склали ТЕСТ, який перевірить, як добре ви знаєте пісні Океанів.

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