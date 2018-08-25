Привиди та мерці. Imagine Dragons випустили кліп Natural

Американський інді-рок гурт Imagine Dragons презентував відео на пісню Natural.
Відеокліп на пісню Natural з’явився на офіційному каналі Imagine Dragons на Youtube.
Станом на 25 серпня кліп зібрав понад 1,5 млн переглядів.
Нове відео Imagine Dragons розкриває тему потойбіччя.
У кліпі по старому будинку ходять привиди та повсталі мерці, а герой соліста гурту ховає свою кохану живцем.
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Нагадаємо, новий кліп шанувальники чекали близько двох місяців – пісню Natural Imagine Dragons презентували в липні.
Фото: Скріншот/ Imagine Dragons
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