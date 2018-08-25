PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / Вакарчук і 100-тисячний Олімпійський співають гімн України/

Вакарчук і 100-тисячний Олімпійський співають гімн України

Святослав Вакарчук виконав разом із шанувальниками гімн України на концерті День незалежності з Океаном Ельзи.

У День незалежності гурт Океан Ельзи дав концерт на НСК Олімпійський у Києві.

Після основної програми виступу Святослав Вакарчук заспівав на біс гімн України.

Уже традиційно, гурту допомагали шанувальники.

– Гімн України. 110 тис. осіб… Душевненько, – діляться враженнями українці.

Читайте: Лоліта заспівала пісню Океану Ельзи в анексованому Криму

image image image image image image image image
Вакарчук і 100-тисячний Олімпійський співають гімн України / 8 фотографий

Нагадаємо, під час концерту Святослав Вакарчук закликав звільнити Олега Сенцова та присвятив політв’язню пісню.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

100 тисяч, 4 години та 40 хітів: Океан Ельзи запалив Олімпійський на День незалежності
Вакарчук закликав звільнити Сенцова та присвятив йому пісню
Помер концертний директор ТНМК і Скай Богдан Уцеха
Скільки нас – Океан Ельзи представили нову патріотичну пісню
ДахаБраха
ДахаБраха виступить з Океаном Ельзи на День незалежності
Куди піти у серпні у Києві: топ-10 найкращих заходів
upark 2018
Гіпноз від Massive Attack і чари Bonobo: у Києві пройшов UPark Festival
океан эльзы
Океан Ельзи випустив кліп на пісню В небо жене
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка