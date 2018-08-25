Святослав Вакарчук виконав разом із шанувальниками гімн України на концерті День незалежності з Океаном Ельзи.
У День незалежності гурт Океан Ельзи дав концерт на НСК Олімпійський у Києві.
Після основної програми виступу Святослав Вакарчук заспівав на біс гімн України.
Уже традиційно, гурту допомагали шанувальники.
– Гімн України. 110 тис. осіб… Душевненько, – діляться враженнями українці.
Читайте: Лоліта заспівала пісню Океану Ельзи в анексованому Криму
-
Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy
Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy
Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy
Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy
Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy
Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy
Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy
Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy
Вакарчук і 100-тисячний Олімпійський співають гімн України / 8 фотографий
Нагадаємо, під час концерту Святослав Вакарчук закликав звільнити Олега Сенцова та присвятив політв’язню пісню.