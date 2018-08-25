Святослав Вакарчук виконав разом із шанувальниками гімн України на концерті День незалежності з Океаном Ельзи.

У День незалежності гурт Океан Ельзи дав концерт на НСК Олімпійський у Києві.

Після основної програми виступу Святослав Вакарчук заспівав на біс гімн України.

Уже традиційно, гурту допомагали шанувальники.

– Гімн України. 110 тис. осіб… Душевненько, – діляться враженнями українці.

Публикация от Marina Fedotova (@marina_fedotova777) 25 Авг 2018 в 1:09 PDT

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Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy

Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy

Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy

Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy

Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy

Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy

Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy Вакарчук і 100-тисячний Олімпійський співають гімн України / 8 фотографий