51-річний французький актор Венсан Кассель одружився з моделлю Тіною Кунакі, молодшою за нього на 30 років.
Весілля Венсана Касселя та моделі Тіни Кунакі відбулося у п’ятницю, 24 серпня, у комуні Бідар на південному заході Франції.
Для церемонії Тіна обрала довгу сукню з пишною спідницею і корсетом. Венсан був одягнений у білий брючний костюм.
Серед гостей помітили режисера Жиля Леллуша, актрис Лейлу Бехті й Адель Екзаркопулос, а також олімпійського чемпіона з плавання Флорана Маноду.
Фото: publicfr/Instagram
Фото: publicfr/Instagram
Фото: publicfr/Instagram
Венсан Кассель одружився з 21-річною моделлю / 3 фотографии
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Нагадаємо, Венсан Кассель і Тіна Кунакі зустрічалася три роки. За кілька років до цього Венсан розлучився з італійською актрисою Монікою Белуччі.
Тим часом 57-річний актор Едді Мерфі готується вдесяте стати татом.
Фото: publicfr/Instagram
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