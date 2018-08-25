51-річний французький актор Венсан Кассель одружився з моделлю Тіною Кунакі, молодшою за нього на 30 років.

Весілля Венсана Касселя та моделі Тіни Кунакі відбулося у п’ятницю, 24 серпня, у комуні Бідар на південному заході Франції.

Для церемонії Тіна обрала довгу сукню з пишною спідницею і корсетом. Венсан був одягнений у білий брючний костюм.

Серед гостей помітили режисера Жиля Леллуша, актрис Лейлу Бехті й Адель Екзаркопулос, а також олімпійського чемпіона з плавання Флорана Маноду.



Фото: publicfr/Instagram

Фото: publicfr/Instagram Фото: publicfr/Instagram Венсан Кассель одружився з 21-річною моделлю / 3 фотографии

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Нагадаємо, Венсан Кассель і Тіна Кунакі зустрічалася три роки. За кілька років до цього Венсан розлучився з італійською актрисою Монікою Белуччі.

Тим часом 57-річний актор Едді Мерфі готується вдесяте стати татом.

Фото: publicfr/Instagram