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Софію Ротару екстрено госпіталізували – ЗМІ

Софія Ротару мала проблеми зі здоров’ям, однак зараз співачка почувається добре.

Софія Ротару

За повідомленням порталу Ufa1.ru, в одну з уфимских лікарень екстрено госпіталізовано популярну співачку Софію Ротару. 71-річній виконавиці стало погано під час виступу.

У лікарню Ротару доставили приблизно о 23.00 за уфимским часом. На даний момент вона перебуває у реанімації та за її життя борються лікарі. Відомо, що співачка перебуває в свідомості. Персоналу лікарні заборонено будь-яким чином коментувати ситуацію і говорити про зіркову пацієнтку. На місце викликано найкращих лікарів республіки.

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Пізніше Ротару сама розповіла, що проблеми зі здоров’ям у неї були, але зараз вона вже почувається краще.

Нагадаємо, 7 серпня Софія Ротару відсвяткувала 71-річчя. Ми писали, чому артистка відмовилася від громадянства РФ і скільки отримує на корпоративах.

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