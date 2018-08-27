Епоха легендарного Богдана Ступки: від слюсаря до гетьмана Хмельницького

Сьогодні великому українському акторові театру та кіно Богдану Ступці виповнилося б 77 років… Факти ICTV пропонують пригадати найцікавіше та маловідоме про артиста.

Богдан Сильвестрович Ступка народився 27 серпня 1941 року в селі Куликово Львівської області в сім’ї артиста хору Львівського театру опери та балету ім. І. Франка та домогосподарки.

Хата, в якій народився Богдан Ступка

Після закінчення школи Ступка хотів вступити на хімічний факультет Львівського політеху, проте не пройшов за конкурсом і зрештою опинився на роздоріжжі. Деякий час майбутній актор працював слюсарем у майстерні, фотографом в астрономічній лабораторії, а також куратором джазового колективу Медікус.

Пізніше Богдан Ступка подав документи в драматичну студію при Львівському театрі Заньковецької і став вчитися у найкращих педагогів Західної України. У 1961 році він із відзнакою закінчив навчання і став повноправним членом акторської трупи театру.

У 1978 році Ступка переїхав до Києва та став служити в Київському академічному українському драматичному театрі ім. І. Франка. Паралельно з цим він заочно навчався в Київському театральному інституті Карпенка-Карого, де незабаром отримав спеціальність Театрознавець.

Першою екранною роботою Богдана Ступки стала картина Мир хатам – війна палацам (1970), а вже через рік актор з’явився у фільмі Білий птах із чорною ознакою, який приніс йому першу популярність.

Іван Миколайчук, Богдан Ступка, Юрій Миколайчук

Тепер нові ролі з’являлися у актора частіше, він із легкістю поєднував роботу в театрі та кіно. Уже в 1980 році Богдан Ступка отримав звання Народного артиста України, Державну премію СРСР, а також кілька інших престижних призів і звань.

На рахунку в актора більше сотні ролей у театрі та близько сотні в кіно. Серед картин, які принесли Богдану Ступці приголомшливий успіх і стали шедеврами європейського кінематографу, – Будинок твого батька, Господи, прости нас грішних, Діти Сонця, а також польська історична драма Вогнем і мечем, в якій актор зіграв гетьмана Богдана Хмельницького.

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У 2004 році за головну роль у картині Свої Ступку номінували на приз Європейської кіноакадемії. А трохи пізніше ця ж роль принесла йому приз міжнародного кінофестивалю в Москві та нагороду Ніка за найкращу чоловічу роль.

У 2005 році Богдан Ступка став володарем російської премії Ніка за роль у фільмі Водій для Віри, а двома роками пізніше – лауреатом престижної російської премії Тріумф за видатні досягнення в мистецтві. Крім того, актор є лауреатом премії незалежних критиків Кришталева Турандот.

А в 2008 році актор отримав нагороду III Римського міжнародного кінофестивалю за кращу чоловічу роль – за головну роль в українсько-польському фільмі Серце на долоні.

Крім того, за участь у фільмі Володимира Бортка Тарас Бульба Ступка був нагороджений дипломом За головну чоловічу роль (XVIII міжнародний кінофорум Золотий вітязь), призом За найкращу чоловічу роль (VII МКФ Фестиваль військового кіно ім. Ю. Н. Озерова), а також премією Золотий орел у категорії За найкращу чоловічу роль.

У 1999 році Богдан Ступка очолив Міністерство культури України, але пропрацював на посаді всього два роки. Актор зізнався, що державна посада була для нього тягарем, тому в певний момент він знову повернувся у світ кіно.

З 2001 року Богдан Ступка став художнім керівником Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка в Києві.

Все своє життя Богдан Ступка прожив із Ларисою Корнієнко, яка працювала хореографом. Син Остап і онук Дмитро – теж актори.

Богдан Ступка з дружиною Ларисою

Онук Дмитро та син Остап

Помер Богдан Ступка на 71-му році життя у столичній клініці Феофанія у 2012 році. Причиною смерті став серцевий напад на тлі задавненого раку кісток.

До речі, на честь Богдана Ступки перейменували вулиці у Вінниці, Бучі, Борисполі, Жовтих Водах, Запоріжжі, Синельниковому, Таврійську та Покровському.

Крім того, в ніч на 67-й день народження Богдана Ступки в Андрушівській астрономічній обсерваторії відкрили астероїд 269252 Богданступка.

А у 2016 році Укрпошта ввела в обіг художню поштову марку, присвячену Богдану Ступці.

Фото, відео: Архів Львівського університету, Фотографії старого Львова, Ivona, DDK, Rom4yk, Sam Wilson