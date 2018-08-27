PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно / Гра престолів 8: творці розсекретили фінал/

Гра престолів 8: творці розсекретили фінал

Телеканал НВО показав ролик-анонс нового телевізійного сезону, в який потрапили кадри з фінального восьмого сезону Ігри престолів.

На відео Джон Сноу обіймає сестру Сансу Старк. З кадрів складно сказати, де відбувається дія, але кінокритики вже зробили висновок, що це не кадри з минулих сезонів, а все таки возз’єднання родини, на яке чекають у фіналі сезону.

НВО вставив у ролик трьохсекундний епізод з нового сезону, але важливий для сюжету. Шанувальники серіалу більше не знайшли ніяких натяків на те, чого чекати від фінальних серій.

У ролику також анонсували нові серії серіалів Справжній детектив, Маленька велика брехня і Гострі предмети.


Читайте: Нові пісні і пікантний сюрприз: як пройшов концерт Океану Ельзи у Києві

До речі, раніше британська актриса Софі Тернер заявила, що заключний сезон Гри престолів стане найкривавішим і емоційним в історії серіалу.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Я був шокований – актор з Гри престолів розповів про фінал серіалу
У Грі престолів з’являться нові персонажі – ЗМІ
Гра престолів – зйомки останнього сезону завершили
финал игры престолов
Фінал Гри престолів: Мейсі Вільямс видала спойлер про долю Арьї Старк
Гра престолів 8: фінал стане найкривавішим в історії серіалу
Зірка Гри престолів заявила про завершення зйомок
Сюрприз фанатам Гри престолів. Мартін написав книгу про Таргарієнів
Гра престолів
Фінал Гри престолів: зірка серіалу розповіла про останній епізод
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка