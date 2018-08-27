Гра престолів 8: творці розсекретили фінал

Телеканал НВО показав ролик-анонс нового телевізійного сезону, в який потрапили кадри з фінального восьмого сезону Ігри престолів.

На відео Джон Сноу обіймає сестру Сансу Старк. З кадрів складно сказати, де відбувається дія, але кінокритики вже зробили висновок, що це не кадри з минулих сезонів, а все таки возз’єднання родини, на яке чекають у фіналі сезону.

НВО вставив у ролик трьохсекундний епізод з нового сезону, але важливий для сюжету. Шанувальники серіалу більше не знайшли ніяких натяків на те, чого чекати від фінальних серій.

У ролику також анонсували нові серії серіалів Справжній детектив, Маленька велика брехня і Гострі предмети.



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До речі, раніше британська актриса Софі Тернер заявила, що заключний сезон Гри престолів стане найкривавішим і емоційним в історії серіалу.