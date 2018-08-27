У 35 у мене є все для щасливого життя – Джамала

Джамала святкує 35-річчя. Чоловік співачки вже привітав її з Днем народження в мережі зворушливим фото та зізнався в любові.

Джамала народилася 27 серпня 1983 року. Сьогодні співачка святкує своє 35-річчя.

– Знаєте, в чому різниця між 35-ти і 25-ти? За відчуттями те ж саме, тільки в 35 у мене є все для щасливого життя. Слава Богу, в мене живі-здорові батьки, люблячий чоловік і дитина, квартира, машина, я займаюся улюбленою справою. Звичайно, можна мріяти про щось більше. Про власний будинок, наприклад, або про досягнення в музиці. Але якщо прагнути до своєї мети та працювати, то все буде, – зізналася Джамала в інтерв’ю Факти.

Вона також додала, що планує святкувати “у вузькому колі в затишному місці, без пафосу”.

– Щось більш грандіозне, можливо, влаштую, коли мені виповниться 50, – додала Джамала.

У мережі співачка почала приймати привітання з самого ранку.

Чоловік Джамали Бекір Сулейманов опублікував зворушливе фото та публічно зізнався їй у коханні.

Публикация от Seit-Bekir Suleimanov (@s_bekir) 27 Авг 2018 в 1:12 PDT

– Тільки дві мої найулюбленіші людини могли все так підлаштувати, щоб святкувати день народження в один день. Моя команда, ви найкрутіші!

Любове моя, знай, що вже є цілих два пацана, які будуть завжди поруч і не дадуть тобі спокійно повалятися зранку – твої найвідданіші фани!

І наша кількість, дай Бог, тільки зростатиме. Будь-який виклик для нас – це не більше, ніж цікава задача.

Все найцікавіше ще попереду! Люблю тебе! – написав він.

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Приєднався до привітань і президент Петро Порошенко.

До слова, сьогодні також виповнюється 5 місяців синові співачки Еміру-Рахману. Джамала стала мамою 27 березня 2018 року.

Фото: jamalajaaa/Instagram