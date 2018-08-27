У 35 у мене є все для щасливого життя – Джамала

Джамала святкує 35-річчя. Чоловік співачки вже привітав її з Днем народження в мережі зворушливим фото та зізнався в любові.
Джамала народилася 27 серпня 1983 року. Сьогодні співачка святкує своє 35-річчя.
– Знаєте, в чому різниця між 35-ти і 25-ти? За відчуттями те ж саме, тільки в 35 у мене є все для щасливого життя.
Слава Богу, в мене живі-здорові батьки, люблячий чоловік і дитина, квартира, машина, я займаюся улюбленою справою.
Звичайно, можна мріяти про щось більше. Про власний будинок, наприклад, або про досягнення в музиці.
Але якщо прагнути до своєї мети та працювати, то все буде, – зізналася Джамала в інтерв’ю Факти.
Вона також додала, що планує святкувати “у вузькому колі в затишному місці, без пафосу”.
– Щось більш грандіозне, можливо, влаштую, коли мені виповниться 50, – додала Джамала.
У мережі співачка почала приймати привітання з самого ранку.
Чоловік Джамали Бекір Сулейманов опублікував зворушливе фото та публічно зізнався їй у коханні.
– Тільки дві мої найулюбленіші людини могли все так підлаштувати, щоб святкувати день народження в один день. Моя команда, ви найкрутіші!
Любове моя, знай, що вже є цілих два пацана, які будуть завжди поруч і не дадуть тобі спокійно повалятися зранку – твої найвідданіші фани!
І наша кількість, дай Бог, тільки зростатиме. Будь-який виклик для нас – це не більше, ніж цікава задача.
Все найцікавіше ще попереду! Люблю тебе! – написав він.
Читайте: Джамала спільно з Vanek Foundation записала новий трек Nevermind
Приєднався до привітань і президент Петро Порошенко.
До слова, сьогодні також виповнюється 5 місяців синові співачки Еміру-Рахману. Джамала стала мамою 27 березня 2018 року.
Фото: jamalajaaa/Instagram