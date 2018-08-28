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Ед Ширан таємно одружився на колишній однокласниці

Британський виконавець Ед Ширан таємно одружився на своїй обраниці Черрі Сіборн.

Співак Ед Ширан в інтерв’ю виданню Access несподівано почервонів після запитання журналіста, коли ж варто очікувати весільне торжество. Артист мовчки показав обручку на безіменному пальці та без слів посміхнувся. Журналіст явно не очікував такої відповіді і з захопленням почав вітати співака.

Але на питання, як йому вдалося провести церемонію так, що ніхто ще не здогадався, Ед відповів лаконічно: – Ну, я в принципі ніколи нічого не роблю напоказ.

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Дружина Еда Ширана Черрі є зіркою хокею і допомагала команді Англії U21 виграти бронзову медаль на чемпіонаті Європи 2012 року. Як відомо, пара познайомилася в школі, хоча їхні відносини почали розвиватися тільки з 2015 року.

Нагадаємо, на церемонії вручення музичної премії Billboard Music Awards-2018 Еда Ширана названо артистом року.

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