Фестиваль для зірок: найкращі фото з Burning Man 2018

В американській пустелі Блек-Рок стартував Burning Man 2018. Цього року фестиваль присвячений великому фантастові Айзеку Азімову. Ми зібрали найкращі фотографії на фестивалі.
В американський штат Невада з’їхалися підприємці, зірки і прості представники середнього класу на фестиваль для найбагатших і розкутих.
До слова, Burning Man – легендарний фестиваль, який проходить щороку протягом восьми днів починаючи з 1986 року.
Це найбільший і модний фестиваль сучасного мистецтва, щорічний експеримент по створенню спільноти людей, що дозволяють собі поводити себе найрадикальнішим чином.
В останній день фестивалю, згідно з традицією, спалюється гігантська дерев’яна “людина” – звідси і походить назва фестивалю.
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Цікавий факт:
Гроші на всій території пустелі під час фестивалю ніхто не прийме – покупки і продаж можливі лише за допомогою бартеру. Тобто, послуга за послугу.
До речі, $425 – стандартний квиток на фестиваль. Але є квитки від $190 до $1200.
Україна на Birning Man
Серед різних кемпів на фестивалі є й українці. Хлопці створили власне містечко Kurenivka та їздять у США вже не перший рік.
У середньому в гостях Куренівки буває 80 осіб, багато активностей і мало правил.
Нагадаємо, чим ще цікаве життя у Бразилії, крім карнавалів.