Одне фото зі зйомок – і Джон Вік 3 визнаний найкращим фільмом

Опубліковані фотографії зі знімального майданчика фільму Джон Вік 3 з Кіану Рівзом у головній ролі. Всього лише після одного кадру шанувальники прозвали цей фільм найкращим.
Зйомки кількох сцен фільму Джон Вік 3 пройшли на Манхеттені.
На фото видно, що 53-річний Рівз сам виконує деякі трюки.
У шанувальників кадр, де актор скаче на коні і розбирається з байкером, викликав напад обожнювання.
Дивлячись на цю сцену, сотні людей прийшли до висновку, що Джон Вік 3 буде класним фільмом.
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Джон Вік 3: підтверджено, що це найкращий фільм на Землі
Джон Вік уже зараз найкращий фільм усіх часів.
Кому потрібна багатомільйонна рекламна кампанія? Тільки не Джону Віку. Одна ця фотка з майданчика робить всю роботу.
Джон Вік 3 стане кінцем для всіх екшн-фільмів.
Якби я могла зробити попереднє замовлення квитків на Джона Віка 3 прямо зараз, я б уже це зробила. О Боже мій.
Нагадаємо, як Кіану Рівз оплатив багаж пасажирів літака, у яких не було грошей.