Одне фото зі зйомок – і Джон Вік 3 визнаний найкращим фільмом

Опубліковані фотографії зі знімального майданчика фільму Джон Вік 3 з Кіану Рівзом у головній ролі. Всього лише після одного кадру шанувальники прозвали цей фільм найкращим.

Зйомки кількох сцен фільму Джон Вік 3 пройшли на Манхеттені.

На фото видно, що 53-річний Рівз сам виконує деякі трюки.

У шанувальників кадр, де актор скаче на коні і розбирається з байкером, викликав напад обожнювання.

Дивлячись на цю сцену, сотні людей прийшли до висновку, що Джон Вік 3 буде класним фільмом.

Читайте: Кіану Рівз проїхався по пустелі стоячи на мотоциклі

Джон Вік 3: підтверджено, що це найкращий фільм на Землі

Джон Вік уже зараз найкращий фільм усіх часів.

Кому потрібна багатомільйонна рекламна кампанія? Тільки не Джону Віку. Одна ця фотка з майданчика робить всю роботу.

Джон Вік 3 стане кінцем для всіх екшн-фільмів.

Якби я могла зробити попереднє замовлення квитків на Джона Віка 3 прямо зараз, я б уже це зробила. О Боже мій.

Нагадаємо, як Кіану Рівз оплатив багаж пасажирів літака, у яких не було грошей.

Фото: Kevin Winter/Getty Images