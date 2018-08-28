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Ратаковскі оголилася у ванній

Модель Емілі Ратаковскі поділилася спокусливим знімком у ванній.

Фотографію вона опублікувала в Instagram.

На ній інтимні частини свого тіла Емілі Ратаковскі кокетливо прикриває піною, що надає її образу ще більшої сексуальності.

Це кадр з її останньої зйомки для Paper Magazine, де вона постала з короткою стрижкою.

PAPER

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)


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До речі, раніше провокативна Ратаковскі знялася в образі Джекі Кеннеді.

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