Дензел Вашингтон чи Ольга Куриленко? Найочікуваніші осінні кінопрем’єри

Восени світ кіно збагатитися багатьма новинками, починаючи від якісних бойовиків, вічних комедій, веселих мультфільмів і закінчуючи фільмами жахів. Факти ICTV зібрали найбільш очікувані фільми осені.
Кінопрем’єри осені 2018 обіцяють нас дивувати, захоплювати, веселити і навіть лякати. Подивимося?
Ця кіноосень буде багатою не лише на якісні фільми, але і потішить кількістю хороших акторів, які прикрасять ваші вечори.
Дензел Вашингтон, Ольга Куриленко, Дженніфер Гарнер, Олівія Манн, Джеймс Франко, Блек Лайвлі, Роуен Аткінсон, Кейт Бланшет, Бредлі Купер, Леді Гага, Дженніфер Лопес – і це ще далеко не весь список.
Вангуємо, що кілька стрічок зі списку ми побачимо у номінаціях на Оскар.
Читайте: Оскар-2019: хто представлятиме Україну
Ми зібрали найочікуваніші прем’єри фільмів та пропонуємо обрати ті, які ви чекаєте найбільше.
Вересень
6 вересня
Праведник 2 (The Equalizer 2)
Жанр: бойовик, трилер
Країна: США
Режисер: Антуан Фукуа
Актори: Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Ештон Сандерс
Монахиня (The Nun)
Жанр: детектив, жахи, трилер
Країна: США
Режисер: Корін Харді
Актори: Таісса Фарміга, Бонні Ааронс, Джонатан Койн
М’ята (Peppermint)
Жанр: бойовик, драма, трилер
Країна: США
Режисер: П’єр Морель
Актори: Дженніфер Гарнер, Тайсон Риттер, Річард Кебрал
Таємний щоденник Симона Петлюри
Жанр: біографія, драма, історія
Країна: Україна
Режисер: Олесь Янчук
Актор: Сергій Фролов, Ірма Вітовська, Богдан Бенюк, Євген Нищук
13 вересня
Хижак (The Predator)
Жанр: бойовик, жахи, пригоди, трилер, фантастика
Країна: США
Режисер: Шейн Блек
Актори: Олівія Манн, Івонн Страховськи, Джейкоб Трембле
Рідня (Kin)
Жанр: бойовик, фантастика
Країна: США
Режисери: Джонатан Бейкер, Джош Бейкер
Актори: Зоі Кравіц, Джеймс Франко, Денніс Квейд
20 вересня
Проста послуга (A Simple Favor)
Жанр: детектив, драма, кримінал, трилер
Країна: США
Режисер: Паол Фіг
Актори: Лінда Карделліні, Блейк Лайвлі, Анна Кендрік
Агент Джонні Інгліш: Нова місія (Johnny English Strikes Again)
Жанр: бойовик, комедія, пригоди
Країна: Велика Британія, Франція, США
Режисер: Девід Керр
Актори: Ольга Куриленко, Емма Томпсон, Джейк Лесі
Мара (Mara)
Жанр: жахи, трилер
Країна: Велика Британія, США
Режисер: Клайв Тонг
Актори: Ольга Куриленко, Хав’єр Ботет, Мітч Ікінс
27 вересня
Іграшки для дорослих (The Happytime Murders)
Жанр: бойовик, детектив, комедія, кримінал, трилер
Країна: США, Китай
Режисер: Брайан Хенсон
Актори: Мелісса МакКарті, Елізабет Бенкс, Майя Рудольф
Смолфут (Smallfoot)
Жанр: комедія, мультфільм, пригоди, сімейний, фентезі
Країна: США
Режисери: Кері Кіркпатрік, Джейсон Рейсіг
Актори: Зендея Коулман, Ченнінг Татум, Джина Родрігез
Метелик (Papillon)
Жанр: детектив, драма, трилер
Країна: США, Іспанія, Чехія
Режисер: Міхаель Ноер
Актори: Рамі Малек, Чарлі Ганнем, Томмі Фленаган
Будинок з годинником у стінах (The House with a Clock in Its Walls)
Жанр: детектив, жахи, сімейний, трилер, фантастика, фентезі
Країна: США
Режисер: Елай Рот
Актори: Кейт Бланшетт, Джек Блек, Кайл МакЛахлен
Ви вже думали, на який фільм хочете у вересні найбільше? Пропонуємо проголосувати:
Жовтень
4 жовтня
Веном (Venom)
Жанр: бойовик, жахи, трилер, фантастика
Країна: США
Режисер: Рубен Флейшер
Актори: Том Харді, Мішель Вільямс, Вуді Гаррельсон
Скажене Весілля
Жанр: комедія
Країна: Україна
Режисер: Дмитро Малков
Актор: Назар Задніпровський, Джиммі Воха-Воха, Поліна Василина
11 жовтня
Народження зірки (A Star Is Born)
Жанр: драма, мелодрама, музика, мюзикл
Країна: США
Режисер: Бредлі Купер
Актори: Леді Гага, Бредлі Купер, Сем Елліотт
Погані часи у Ель Роялі (Bad Times at the El Royale)
Жанр: трилер
Країна: США
Режисер: Дрю Годдард
Актори: Кріс Гемсворт, Дакота Джонсон, Джон Хемм
18 жовтня
Море спокуси (Serenity)
Жанр: драма, трилер
Країна: США
Режисер: Стівен Найт
Актори: Дайан Лейн, Енн Хетеуей, Меттью МакКонахі
25 жовтня
Хантер-кіллер (Hunter Killer)
Жанр: бойовик, трилер
Країна: США
Режисер: Донован Марш
Актори: Лінда Карделліні, Джерард Батлер, Гері Олдман
Місто брехні (City of Lies)
Жанр: біографія, детектив, драма, кримінал, трилер
Країна: Велика Британія, США
Режисер: Бред Фурман
Актори: Джонні Депп, Форест Вітакер, Тобі Хасс
Листопад
1 листопада
Лускунчик і чотири королівства (The Nutcracker and the Four Realms)
Жанр: пригоди, сімейний, фентезі
Країна: США
Режисер: Лассе Халльстрем
Актори: Кіра Найтлі, Морган Фрімен, Метью Макфейден
8 листопада
Дівчина у павутинні (The Girl in the Spider’s Web)
Жанр: драма, кримінал, трилер
Країна: Велика Британія, Німеччина, Швеція, Канада, США
Режисер: Федеріко Альварес
Актори: Клер Фой, Лейкіт Стенфілд, Сільвія Хукс
15 листопада
Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)
Жанр: пригоди, сімейний, фентезі
Країна: Велика Британія, США
Режисер: Девід Єйтс
Актори: Едді Редмейн, Кетрін Уотерстон, Ден Фоглер
Вдови (Widows)
Жанр: драма, кримінал, трилер
Країна: Велика Британія, США
Режисер: Стів Маккуїн
Актори: Керрі Кун, Елізабет Дебікі, Ліам Нісон
22 листопада
Почни спочатку (Second Act)
Жанр: комедія, мелодрама
Країна: США
Режисер: Пітер Сігал
Актори: Дженніфер Лопес, Ванесса Енн Хадженс, Майло Вентімілья
Перша людина (First Man)
Жанр: біографія, драма, історія
Країна: США
Режисер: Дем’єн Шазелл
Актори: Клер Фой, Раян Ґослінг, Пабло Шрайбер
29 листопада
Робін Гуд (Robin Hood)
Жанр: бойовик, пригоди
Країна: США
Режисер: Отто Баферст
Актори: Тарон Еґертон, Джеймі Дорнан, Бен Мендельсон
Суспірія (Suspiria)
Жанр: детектив, жахи, трилер, фентезі
Країна: Італія, США
Режисер: Лука Гуадан’їно
Актори: Дакота Джонсон, Тільда Свінтон, Міа Гот
Будинок, який побудував Джек (The House That Jack Built)
Жанр: драма, жахи, трилер
Країна: Данія, Франція, Німеччина, Швеція
Режисер: Ларс фон Трієр
Актори: Райлі Кіо, Ума Турман, Метт Діллон
Нагадаємо, нещодавно на Фактах ICTV вийшла рецензія на Mamma Mia! 2.