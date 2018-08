Дензел Вашингтон чи Ольга Куриленко? Найочікуваніші осінні кінопрем’єри

Восени світ кіно збагатитися багатьма новинками, починаючи від якісних бойовиків, вічних комедій, веселих мультфільмів і закінчуючи фільмами жахів. Факти ICTV зібрали найбільш очікувані фільми осені.

Кінопрем’єри осені 2018 обіцяють нас дивувати, захоплювати, веселити і навіть лякати. Подивимося?

Ця кіноосень буде багатою не лише на якісні фільми, але і потішить кількістю хороших акторів, які прикрасять ваші вечори.

Дензел Вашингтон, Ольга Куриленко, Дженніфер Гарнер, Олівія Манн, Джеймс Франко, Блек Лайвлі, Роуен Аткінсон, Кейт Бланшет, Бредлі Купер, Леді Гага, Дженніфер Лопес – і це ще далеко не весь список.

Вангуємо, що кілька стрічок зі списку ми побачимо у номінаціях на Оскар.

Читайте: Оскар-2019: хто представлятиме Україну

Ми зібрали найочікуваніші прем’єри фільмів та пропонуємо обрати ті, які ви чекаєте найбільше.

Вересень

6 вересня

Праведник 2 (The Equalizer 2)

Жанр: бойовик, трилер

Країна: США

Режисер: Антуан Фукуа

Актори: Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Ештон Сандерс

Монахиня (The Nun)

Жанр: детектив, жахи, трилер

Країна: США

Режисер: Корін Харді

Актори: Таісса Фарміга, Бонні Ааронс, Джонатан Койн

М’ята (Peppermint)

Жанр: бойовик, драма, трилер

Країна: США

Режисер: П’єр Морель

Актори: Дженніфер Гарнер, Тайсон Риттер, Річард Кебрал

Жанр: біографія, драма, історія

Країна: Україна

Режисер: Олесь Янчук

Актор: Сергій Фролов, Ірма Вітовська, Богдан Бенюк, Євген Нищук

13 вересня

Хижак (The Predator)

Жанр: бойовик, жахи, пригоди, трилер, фантастика

Країна: США

Режисер: Шейн Блек

Актори: Олівія Манн, Івонн Страховськи, Джейкоб Трембле



Рідня (Kin)

Жанр: бойовик, фантастика

Країна: США

Режисери: Джонатан Бейкер, Джош Бейкер

Актори: Зоі Кравіц, Джеймс Франко, Денніс Квейд

20 вересня

Проста послуга (A Simple Favor)

Жанр: детектив, драма, кримінал, трилер

Країна: США

Режисер: Паол Фіг

Актори: Лінда Карделліні, Блейк Лайвлі, Анна Кендрік

Агент Джонні Інгліш: Нова місія (Johnny English Strikes Again)

Жанр: бойовик, комедія, пригоди

Країна: Велика Британія, Франція, США

Режисер: Девід Керр

Актори: Ольга Куриленко, Емма Томпсон, Джейк Лесі

Мара (Mara)

Жанр: жахи, трилер

Країна: Велика Британія, США

Режисер: Клайв Тонг

Актори: Ольга Куриленко, Хав’єр Ботет, Мітч Ікінс

27 вересня

Іграшки для дорослих (The Happytime Murders)

Жанр: бойовик, детектив, комедія, кримінал, трилер

Країна: США, Китай

Режисер: Брайан Хенсон

Актори: Мелісса МакКарті, Елізабет Бенкс, Майя Рудольф

Смолфут (Smallfoot)

Жанр: комедія, мультфільм, пригоди, сімейний, фентезі

Країна: США

Режисери: Кері Кіркпатрік, Джейсон Рейсіг

Актори: Зендея Коулман, Ченнінг Татум, Джина Родрігез

Метелик (Papillon)

Жанр: детектив, драма, трилер

Країна: США, Іспанія, Чехія

Режисер: Міхаель Ноер

Актори: Рамі Малек, Чарлі Ганнем, Томмі Фленаган

Будинок з годинником у стінах (The House with a Clock in Its Walls)

Жанр: детектив, жахи, сімейний, трилер, фантастика, фентезі

Країна: США

Режисер: Елай Рот

Актори: Кейт Бланшетт, Джек Блек, Кайл МакЛахлен

Ви вже думали, на який фільм хочете у вересні найбільше? Пропонуємо проголосувати:

Жовтень

4 жовтня

Веном (Venom)

Жанр: бойовик, жахи, трилер, фантастика

Країна: США

Режисер: Рубен Флейшер

Актори: Том Харді, Мішель Вільямс, Вуді Гаррельсон

Скажене Весілля

Жанр: комедія

Країна: Україна

Режисер: Дмитро Малков

Актор: Назар Задніпровський, Джиммі Воха-Воха, Поліна Василина

11 жовтня

Народження зірки (A Star Is Born)

Жанр: драма, мелодрама, музика, мюзикл

Країна: США

Режисер: Бредлі Купер

Актори: Леді Гага, Бредлі Купер, Сем Елліотт

Погані часи у Ель Роялі (Bad Times at the El Royale)

Жанр: трилер

Країна: США

Режисер: Дрю Годдард

Актори: Кріс Гемсворт, Дакота Джонсон, Джон Хемм

18 жовтня

Море спокуси (Serenity)

Жанр: драма, трилер

Країна: США

Режисер: Стівен Найт

Актори: Дайан Лейн, Енн Хетеуей, Меттью МакКонахі

25 жовтня

Хантер-кіллер (Hunter Killer)

Жанр: бойовик, трилер

Країна: США

Режисер: Донован Марш

Актори: Лінда Карделліні, Джерард Батлер, Гері Олдман

Місто брехні (City of Lies)

Жанр: біографія, детектив, драма, кримінал, трилер

Країна: Велика Британія, США

Режисер: Бред Фурман

Актори: Джонні Депп, Форест Вітакер, Тобі Хасс

Листопад

1 листопада

Лускунчик і чотири королівства (The Nutcracker and the Four Realms)

Жанр: пригоди, сімейний, фентезі

Країна: США

Режисер: Лассе Халльстрем

Актори: Кіра Найтлі, Морган Фрімен, Метью Макфейден

8 листопада

Дівчина у павутинні (The Girl in the Spider’s Web)

Жанр: драма, кримінал, трилер

Країна: Велика Британія, Німеччина, Швеція, Канада, США

Режисер: Федеріко Альварес

Актори: Клер Фой, Лейкіт Стенфілд, Сільвія Хукс

15 листопада

Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)

Жанр: пригоди, сімейний, фентезі

Країна: Велика Британія, США

Режисер: Девід Єйтс

Актори: Едді Редмейн, Кетрін Уотерстон, Ден Фоглер

Вдови (Widows)

Жанр: драма, кримінал, трилер

Країна: Велика Британія, США

Режисер: Стів Маккуїн

Актори: Керрі Кун, Елізабет Дебікі, Ліам Нісон

22 листопада

Почни спочатку (Second Act)

Жанр: комедія, мелодрама

Країна: США

Режисер: Пітер Сігал

Актори: Дженніфер Лопес, Ванесса Енн Хадженс, Майло Вентімілья

Перша людина (First Man)

Жанр: біографія, драма, історія

Країна: США

Режисер: Дем’єн Шазелл

Актори: Клер Фой, Раян Ґослінг, Пабло Шрайбер

29 листопада

Робін Гуд (Robin Hood)

Жанр: бойовик, пригоди

Країна: США

Режисер: Отто Баферст

Актори: Тарон Еґертон, Джеймі Дорнан, Бен Мендельсон

Суспірія (Suspiria)

Жанр: детектив, жахи, трилер, фентезі

Країна: Італія, США

Режисер: Лука Гуадан’їно

Актори: Дакота Джонсон, Тільда Свінтон, Міа Гот

Будинок, який побудував Джек (The House That Jack Built)

Жанр: драма, жахи, трилер

Країна: Данія, Франція, Німеччина, Швеція

Режисер: Ларс фон Трієр

Актори: Райлі Кіо, Ума Турман, Метт Діллон

Нагадаємо, нещодавно на Фактах ICTV вийшла рецензія на Mamma Mia! 2.