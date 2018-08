До 60-річчя Майкла Джексона: маловідомі факти та топ-5 пісень короля поп-музики

Король поп-музики Майкл Джексон 29 серпня міг святкувати 60-річчя. На згадку про артиста Факти ICTV зібрали найцікавіші факти з його життя і топ-5 найвідоміших пісень.

Майкл Джексон народився 29 серпня 1958 року в місті Гері (штат Індіана).

Співак став найуспішнішим виконавцем в історії поп-музики, відомий як Король поп-музики.

Майкл Джексон зробив значний внесок у розвиток популярної музики, відеокліпів, танцю і моди.

Поп-король помер 25 червня 2009 року в результаті передозування лікарських препаратів, зокрема пропофолу.

Новини про смерть Майкла Джексона побили мережеві рекорди, спровокувавши своєрідні інтернет-“пробки” та різке зростання трафіку в соцмережах.

На згадку про артиста ми зібрали найцікавіші та маловідомі факти з його життя.

Першою дружиною Майкла Джексона стала дочка Елвіса Преслі – Ліза Марія.

Пара познайомилася на одному з концертів Майкла в 1975 році, але почала стосунки лише в 1992.

Майкл і Ліза Марія скромно обвінчалися в Домініканській Республіці, але шлюб тривав лише 18 місяців.

– Майкл любив, коли я одягала в ліжко коштовності. Ми постійно грали в якісь рольові ігри, причому, не розуміючи, хто яку роль виконує, – згадувала дівчина.

Майкла Джексона не раз звинувачували в розбещенні малолітніх.

За все його життя подібні звинувачення були висунуті відносно семи дітей.

Незважаючи на це, поп-короля так жодного разу й не визнали винним формально.

До речі, у Майкла Джексона був готовий план втечі на випадок, якщо його засудять за розтління малолітніх.

У разі обвинувального вироку музиканта та його брата чекав би спільний друг на приватному літаку, готовий перевезти Майкла в регіон Перської затоки.

– Якщо вони збиралися розіп’яти мого брата за щось, що він не вчиняв, значить, Америка не заслуговує на те, щоб ми повернулися, – розповідав брат Майкла Джермейн Джексон.

Шкіра Майкла Джексона почала змінюватися у 80-х через вітіліго.

Втрата пігментації шкіри може статися на будь-якій ділянці тіла. Найчастіше її видно на більш темній шкірі.

Незважаючи на те, що багато хто звинувачував Джексона в навмисній зміні кольору шкіри на білий, поп-король завжди пишався своєю расою.

Крім того, Майкл Джексон страждав від дисморфофобії – психічного розладу, при якому людина завжди незадоволена своїм зовнішнім виглядом.

Музиканта це спонукало до численних пластичних операцій на обличчі.

Ймовірно, він виправляв за допомогою пластичної хірургії ніс, підборіддя, губи та щоки, хоча офіційно жодну з операцій не підтвердив.

Майкл Джексон мріяв зіграти Людину-павука. Більш того, артист намагався купити Marvel Comics, коли компанія зіштовхнулася з фінансовими труднощами.

Однак сторони не змогли домовитися – Marvel викупила Disney. А от Джексону довелося забути про мрію.

Мало хто знає про те, що поп-король володіє правами на гімн Південної Кароліни.

До речі, в кліпі на пісню Smooth Criminal Майкл Джексон порушив всі закони гравітації і виконав нахил на 45 градусів.

Нещодавно трюк музиканта вдалося розкрити. Щоб повторити його знадобиться не тільки спеціальне взуття, але й хороша розтяжка ахіллових сухожиль.

Кліп Billie Jean був першим кліпом темношкірого артиста, який стали крутити на музичному каналі MTV.

А от відеокліп Майкла Джексона на пісню Scream визнано найдорожчим у світі.

Топ-5 пісень Майкла Джексона

Майкл Джексон – Thriller

Майкл Джексон – Black or White

Майкл Джексон – Earth Song

Майкл Джексон – They don’t care abous us

Майкл Джексон – You are not alone