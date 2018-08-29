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На Оскар від України обрали фільм Донбас

Український Оскарівський комітет сьогодні обрав фільм, який претендуватиме від України на Оскар у категорії Найкращий фільм іноземною мовою.

Фільм Донбас

За Оскар побореться фільм Донбас режисера Сергія Лозниці, повідомляється на сторінці оскарівського комітету у Facebook.

Цьогоріч у національному відборі участь братимуть шість фільмів: Брама Володимира Тихого, Вулкан Романа Бондарчука, Донбас Сергія Лозниці, Кіборги Ахтема Сеітаблаєва, Коли падають дерева Марисі Нікітюк та Міф Леоніда Кантера та Івана Яснія.

До слова, світова прем’єра фільму Донбас відбулася 9 травня 2018 року в рамках Каннського кінофестивалю, де отримала приз у конкурсі Особливий погляд за кращу режисуру.

Читайте: Оскар-2019: хто представлятиме Україну

Українська прем’єра фільму відбулася у липні на Одеському міжнародному кінофестивалі.

У широкий український прокат Донбас вийде 18 жовтня.

Раніше Сергій Лозниця в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про свій фільм Донбас.

Фото: Український Оскарівський Комітет

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