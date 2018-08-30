5 хітів, які прославили Кобзона

Сьогодні помер російський співак Йосип Кобзон. Він трохи не дожив до 81 – народився 11 вересня 1937 року на Донбасі. У біографії зірки було чимало скандальних сторінок, проте не можна заперечувати, що його хіти увійшли в історію. Факти ICTV пропонують згадати найяскравіші.
Йосип Кобзон виконував у радянські часи ліричні та патріотичні пісні.
Більшість з них пам’ятають не тільки наші бабусі-дідусі чи батьки.
Навіть після розпаду СРСР хіт День Перемоги звучав у всіх українських містах і селах на 9 травня.
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А хто не пам’ятає Миттєвості і Пісня про далеку батьківщину (більш відома як Десь далеко) з серіалу про розвідника Штірліца?
День Перемоги
Десь далеко…
Темна ніч
А у нас у дворі…
Я люблю тебе життя
Нагадаємо, Йосип Кобзон помер у віці 80 років. Співак з 2005 року боровся з онкологічним захворюванням.
Фото: iosif_coubson