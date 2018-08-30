Джим Керрі, Емма Стоун і Джулія Робертс: найкращі серіали осені 2018

Які серіали виходять восени 2018 і що краще подивитися – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Серіали осені 2018 не відрізняються кількістю, але точно інтригують заявленими акторами.
Джим Керрі, Емма Стоун, Джулія Робертс, Шон Пенн і Тонні Коллет – актори, яких ми звикли бачити у фільмах, а не серіалах, проте творці запевняють, що зможуть нас приємно здивувати. Подивимося?
Читайте: Дензел Вашингтон чи Ольга Куриленко? Найочікуваніші осінні кінопрем’єри
Ми зібрали найкращі серіали осені 2018.
Жартую (Kidding)
Режисер: Мішель Гондрі
Жанр: Комедія
У ролях: Джим Керрі, Кетрін Кінер, Джуді Грір, Френк Ланджелла, Коул Аллен, Бернард Вайт, Кода Босел
Прем’єра: 9 вересня
Країна: США
Відомий американський комік Джим Керрі знімається в головній ролі.
Цей проект – його перша майже за 20 років участь у багатосерійному шоу на постійній основі.
Так, у центрі сюжету опиняється популярний ведучий дитячої телевізійної передачі Джефф, відомий під псевдонімом містер Піклз.
Він керує багатомільйонною бізнес-імперією й є іконою дитячого телебачення.
Але без інтриг, прикрих життєвих ситуацій і непорозумінь не обійшлося.
Маніяк (Maniac)
Режисер: Кері Фукунага
Жанр: Комедія
У ролях: Джона Хілл, Емма Стоун, Джастін Теру, Джеміма Керк, Саллі Филд, Джулія Гарнер
Прем’єра: 21 вересня
Країна: США
Американська адаптація однойменного норвезького проекту.
У центрі подій знаходяться пригоди Енні Лендсберг і Оуена Мілгріма – незнайомців з відхиленнями у психіці, які беруть участь у медичному експерименті доктора Джеймса К. Ментлерея.
Пропонуючи нову безвідмовну методику лікування найширшого спектра психічних розладів, доктор занурює дюжину добровольців у триденний транс, який повинен зцілити пацієнтів без ускладнень і побічних ефектів.
Але, звичайно ж, така незвичайна подорож у власні фантазії починає йти не за планом.
Повертайся домому (Homecomming)
Режисер: Сем Есмейл
Жанр: Драма
У ролях: Джулія Робертс, Боббі Каннавале, Стефан Джеймс, Алекс Карповскі, Ши Вігхем, Айден Маєрі
Прем’єра: 2 листопада
Країна: США
Головні герої серіалу все своє життя провели на роботі.
Солдат і соціальний працівник за час своєї тривалої кар’єри стикалися з масою несподіваних подій і важких трудових ситуацій.
Хто б що не говорив, але рано чи пізно доведеться залишити свій пост, щоб піти на пенсію і зайнятися чимось новим і не менш важливим.
Однак повернення до нормального життя виявляється справжнім випробуванням для головних героїв.
Їм доводиться зіткнутися з абсолютно іншим ритмом життя і побутовою рутиною, яка через свій сімейний характер не дозволяє персонажам успішно стати частиною типового громадянського суспільства.
Перші (The First)
Режисер: Бо Віллімон
Жанр: Наукова фантастика, драма
У ролях: Шон Пенн, Одед Фер, Ліза Гей Хемілтон, Наташа Макелхон, Ханна Вейр, Джеймс Ренсон
Країна: США
Прем’єра: 14 вересня
Сценарист Карткового будинку написав новий серіал.
Йтиметься про місію на Марс, труднощі з його колонізацією, Всесвіт і думки про вічність.
Відмінна операторська робота та хвацько закручений сюжет.
Жага до мандрів (Wanderlust)
Режисеры: Люк Снеллін, Люсі Черняк
Жанр: Драма
У ролях: Тоні Коллетт, Стівен Макінтош
Прем’єра: 4 вересня
Країна: Велика Британія
Складна і вдумлива соціальна драма.
Звичайна велосипедна аварія запускає ланцюг подій, через які психотерапевт Джой та її чоловік починають серйозно переосмислювати свої стосунки.
У спробах зберегти шлюб героїня задається непростими питаннями про любов, хтивість і моногамію, намагаючись водночас не зруйнувати контакт з сім’єю, друзями, сусідами і клієнтами.
А який серіал осені 2018 ви чекаєте найбільше?
Нагадаємо, з’явився трейлер нового сезону Справжнього детективу 3.