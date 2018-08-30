Джим Керрі, Емма Стоун і Джулія Робертс: найкращі серіали осені 2018

Які серіали виходять восени 2018 і що краще подивитися – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Серіали осені 2018 не відрізняються кількістю, але точно інтригують заявленими акторами.

Джим Керрі, Емма Стоун, Джулія Робертс, Шон Пенн і Тонні Коллет – актори, яких ми звикли бачити у фільмах, а не серіалах, проте творці запевняють, що зможуть нас приємно здивувати. Подивимося?

Читайте: Дензел Вашингтон чи Ольга Куриленко? Найочікуваніші осінні кінопрем’єри

Ми зібрали найкращі серіали осені 2018.

Жартую (Kidding)

Режисер: Мішель Гондрі

Жанр: Комедія

У ролях: Джим Керрі, Кетрін Кінер, Джуді Грір, Френк Ланджелла, Коул Аллен, Бернард Вайт, Кода Босел

Прем’єра: 9 вересня

Країна: США

Відомий американський комік Джим Керрі знімається в головній ролі.

Цей проект – його перша майже за 20 років участь у багатосерійному шоу на постійній основі.

Так, у центрі сюжету опиняється популярний ведучий дитячої телевізійної передачі Джефф, відомий під псевдонімом містер Піклз.

Він керує багатомільйонною бізнес-імперією й є іконою дитячого телебачення.

Але без інтриг, прикрих життєвих ситуацій і непорозумінь не обійшлося.

Маніяк (Maniac)

Режисер: Кері Фукунага

Жанр: Комедія

У ролях: Джона Хілл, Емма Стоун, Джастін Теру, Джеміма Керк, Саллі Филд, Джулія Гарнер

Прем’єра: 21 вересня

Країна: США

Американська адаптація однойменного норвезького проекту.

У центрі подій знаходяться пригоди Енні Лендсберг і Оуена Мілгріма – незнайомців з відхиленнями у психіці, які беруть участь у медичному експерименті доктора Джеймса К. Ментлерея.

Пропонуючи нову безвідмовну методику лікування найширшого спектра психічних розладів, доктор занурює дюжину добровольців у триденний транс, який повинен зцілити пацієнтів без ускладнень і побічних ефектів.

Але, звичайно ж, така незвичайна подорож у власні фантазії починає йти не за планом.

Повертайся домому (Homecomming)

Режисер: Сем Есмейл

Жанр: Драма

У ролях: Джулія Робертс, Боббі Каннавале, Стефан Джеймс, Алекс Карповскі, Ши Вігхем, Айден Маєрі

Прем’єра: 2 листопада

Країна: США

Головні герої серіалу все своє життя провели на роботі.

Солдат і соціальний працівник за час своєї тривалої кар’єри стикалися з масою несподіваних подій і важких трудових ситуацій.

Хто б що не говорив, але рано чи пізно доведеться залишити свій пост, щоб піти на пенсію і зайнятися чимось новим і не менш важливим.

Однак повернення до нормального життя виявляється справжнім випробуванням для головних героїв.

Їм доводиться зіткнутися з абсолютно іншим ритмом життя і побутовою рутиною, яка через свій сімейний характер не дозволяє персонажам успішно стати частиною типового громадянського суспільства.

Перші (The First)

Режисер: Бо Віллімон

Жанр: Наукова фантастика, драма

У ролях: Шон Пенн, Одед Фер, Ліза Гей Хемілтон, Наташа Макелхон, Ханна Вейр, Джеймс Ренсон

Країна: США

Прем’єра: 14 вересня

Сценарист Карткового будинку написав новий серіал.

Йтиметься про місію на Марс, труднощі з його колонізацією, Всесвіт і думки про вічність.

Відмінна операторська робота та хвацько закручений сюжет.

Жага до мандрів (Wanderlust)

Режисеры: Люк Снеллін, Люсі Черняк

Жанр: Драма

У ролях: Тоні Коллетт, Стівен Макінтош

Прем’єра: 4 вересня

Країна: Велика Британія

Складна і вдумлива соціальна драма.

Звичайна велосипедна аварія запускає ланцюг подій, через які психотерапевт Джой та її чоловік починають серйозно переосмислювати свої стосунки.

У спробах зберегти шлюб героїня задається непростими питаннями про любов, хтивість і моногамію, намагаючись водночас не зруйнувати контакт з сім’єю, друзями, сусідами і клієнтами.

А який серіал осені 2018 ви чекаєте найбільше?

Нагадаємо, з’явився трейлер нового сезону Справжнього детективу 3.