Холостяк 9 сезону – стало відомо ім’я

Головним гером 9 сезону популярного шоу Холостяк став ведучий телеканалу М1 та радіостанції Русское радио Украина, головний редактор чоловічого журналу XXL Микита Добринін.

Про це повідомляє телеканал СТБ.

Новому Холостяку 30 років. Майже весь його час займають робота, спорт і подорожі, але Микита вважає, що кар’єра – далеко не все для чоловіка, адже вона не зробить його повністю щасливим.

– Моє життя досить динамічне і насичене, а будинок для мене фортеця, в яку хочеться повертатися, де мені і моїй дівчині повинно бути спокійно і затишно разом. Я та людина, яка завжди буде любити свою дружину трохи більше, ніж наших дітей. На своєму прикладі я готовий показати, що за любов і відносини варто боротися, і я щиро сподіваюся, що зможу зустріти свою половинку на цьому проекті, – розповів він.

Директор ТО Ганна Калина зазначає, що Микита Добринін – перший Холостяк, який сподобався телеглядачам ще до того, як офіційно став Холостяком у реаліті.

– Цього року ми вперше дали можливість запропонувати ім’я нового Холостяка тим, для кого створюємо цей проект – нашим глядачам. Протягом червня вони озвучували своїх фаворитів і голосували на офіційних сторінках каналу (сайт СТБ, соцмережі і додаток Телепортал). Нам приємно, що вибір глядачів (а ім’я Микити звучало в коментарях найчастіше) абсолютно збігається з нашим. Отже, ми дивимося з глядачами в одному напрямку, що мене і команду, звичайно ж, дуже тішить. Стильний, ввічливий, освічений, уважний – це точно про нашого Холостяка. В ньому відчувається гідне виховання і чоловіча зрілість. Ідеальне спортивне тіло не залишить байдужою жодну дівчину. До речі, нашим учасницям у цьому сезоні буде особливо нелегко завоювати Холостяка, адже за плечима у Микити вже є досвід офіційного шлюбу і точне розуміння того, що саме він шукає в довгострокових відносинах, – сказала Ганна.

Про Холостяка:

Микита Добринін народився 30 грудня 1987 року, виріс у Чернівцях.

У 2009 році закінчив факультет журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. З 2005 року, ще будучи студентом, Микита почав працювати ведучим на місцевих радіостанціях і телеканалі Чернівці.

У 2008 році майбутній Холостяк переїхав у Київ і став ведучим радіостанції Русское радио Україна. Після чого почалася його успішна кар’єра телеведучого на всеукраїнських каналах.

Сьогодні Микита Добринін – ведучий телеканалу М1 та радіостанції Русское радио Україна, а також головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна).

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Багато займається спортом: тайський бокс, серфінг, кроссфіт, стрільба

Музичні уподобання: Travis Scott, Childish Gambino, Nicki Minaj, The Weeknd, Benjamin Clementine, Океан Ельзи, Kazka.

Зріст Холостяка – 182 см.

Нагадаємо, прем’єра дев’ятого сезону Холостяка відбудеться у березні 2019 року. Ведучим проекту стане Григорій Решетник, а ведучою пост-шоу Холостяк. Як вийти заміж – Роза Аль-Намрі.