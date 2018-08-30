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Холостяк 9 сезону – стало відомо ім’я

Головним гером 9 сезону популярного шоу Холостяк став ведучий телеканалу М1 та радіостанції Русское радио Украина, головний редактор чоловічого журналу XXL Микита Добринін.

холостяк 9

Про це повідомляє телеканал СТБ.

Новому Холостяку 30 років. Майже весь його час займають робота, спорт і подорожі, але Микита вважає, що кар’єра – далеко не все для чоловіка, адже вона не зробить його повністю щасливим.

– Моє життя досить динамічне і насичене, а будинок для мене фортеця, в яку хочеться повертатися, де мені і моїй дівчині повинно бути спокійно і затишно разом. Я та людина, яка завжди буде любити свою дружину трохи більше, ніж наших дітей. На своєму прикладі я готовий показати, що за любов і відносини варто боротися, і я щиро сподіваюся, що зможу зустріти свою половинку на цьому проекті, – розповів він.

Директор ТО Ганна Калина зазначає, що Микита Добринін – перший Холостяк, який сподобався телеглядачам ще до того, як офіційно став Холостяком у реаліті.

– Цього року ми вперше дали можливість запропонувати ім’я нового Холостяка тим, для кого створюємо цей проект – нашим глядачам. Протягом червня вони озвучували своїх фаворитів і голосували на офіційних сторінках каналу (сайт СТБ, соцмережі і додаток Телепортал). Нам приємно, що вибір глядачів (а ім’я Микити звучало в коментарях найчастіше) абсолютно збігається з нашим. Отже, ми дивимося з глядачами в одному напрямку, що мене і команду, звичайно ж, дуже тішить. Стильний, ввічливий, освічений, уважний – це точно про нашого Холостяка. В ньому відчувається гідне виховання і чоловіча зрілість. Ідеальне спортивне тіло не залишить байдужою жодну дівчину. До речі, нашим учасницям у цьому сезоні буде особливо нелегко завоювати Холостяка, адже за плечима у Микити вже є досвід офіційного шлюбу і точне розуміння того, що саме він шукає в довгострокових відносинах, – сказала Ганна.

Про Холостяка:

Микита Добринін народився 30 грудня 1987 року, виріс у Чернівцях.

У 2009 році закінчив факультет журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. З 2005 року, ще будучи студентом, Микита почав працювати ведучим на місцевих радіостанціях і телеканалі Чернівці.

У 2008 році майбутній Холостяк переїхав у Київ і став ведучим радіостанції Русское радио Україна. Після чого почалася його успішна кар’єра телеведучого на всеукраїнських каналах.

Сьогодні Микита Добринін – ведучий телеканалу М1 та радіостанції Русское радио Україна, а також головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна).

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Багато займається спортом: тайський бокс, серфінг, кроссфіт, стрільба

Музичні уподобання: Travis Scott, Childish Gambino, Nicki Minaj, The Weeknd, Benjamin Clementine, Океан Ельзи, Kazka.

Зріст Холостяка – 182 см.

Нагадаємо, прем’єра дев’ятого сезону Холостяка відбудеться у березні 2019 року. Ведучим проекту стане Григорій Решетник, а ведучою пост-шоу Холостяк. Як вийти заміж – Роза Аль-Намрі.

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