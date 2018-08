Названий головний хіт літа на YouTube

При складанні рейтингу враховувалася кількість переглядів на платформі з 28 травня по 25 серпня.

Американський сервіс YouTube Music оприлюднив список найпопулярніших пісень літа, що минає. Про це повідомляє видання Forbes.

Так, перше місце і звання найпопулярнішого хіта літа за версією YouTube зайняла пісня Girl Like You групи Maroon 5 і реп-виконавиці Cardi B. Кліп на їхню спільну роботу зібрав 728 мільйонів переглядів. У ньому знялися акторка Галь Гадот, комік Сара Сільверман та інші знаменитості.

Срібло дісталося пісні Te Bote (Remix) реперів Casper, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna, бронза дісталася Blackpink з композицією Ddu-du Ddu-du.

Повний список виглядає таким чином:

Maroon 5 – Girls Like You ft. Cardi B Casper – Te Bote (Remix) feat Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna BLACKPINK – Ddu-du Ddu-du Becky G, Natti Natasha – Sin Pijama Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – I Like It Nicky Jam x J. Balvin – X (EQUIS) Daddy Yankee – Dura Neha Kakkar, Dhvani Bhanushali & Ikka Singh – Dilbar Drake – In My Feelings Ed Sheeran – Perfect

