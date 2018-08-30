Названий головний хіт літа на YouTube

При складанні рейтингу враховувалася кількість переглядів на платформі з 28 травня по 25 серпня.
Американський сервіс YouTube Music оприлюднив список найпопулярніших пісень літа, що минає. Про це повідомляє видання Forbes.
При складанні рейтингу враховувалася кількість переглядів на платформі з 28 травня по 25 серпня.
Так, перше місце і звання найпопулярнішого хіта літа за версією YouTube зайняла пісня Girl Like You групи Maroon 5 і реп-виконавиці Cardi B. Кліп на їхню спільну роботу зібрав 728 мільйонів переглядів. У ньому знялися акторка Галь Гадот, комік Сара Сільверман та інші знаменитості.
Срібло дісталося пісні Te Bote (Remix) реперів Casper, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna, бронза дісталася Blackpink з композицією Ddu-du Ddu-du.
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Повний список виглядає таким чином:
- Maroon 5 – Girls Like You ft. Cardi B
- Casper – Te Bote (Remix) feat Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna
- BLACKPINK – Ddu-du Ddu-du
- Becky G, Natti Natasha – Sin Pijama
- Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – I Like It
- Nicky Jam x J. Balvin – X (EQUIS)
- Daddy Yankee – Dura
- Neha Kakkar, Dhvani Bhanushali & Ikka Singh – Dilbar
- Drake – In My Feelings
- Ed Sheeran – Perfect
Нагадаємо, популярний британський співак Калум Скотт зняв у Києві кліп на пісню під назвою You Are The Reason.