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Названий головний хіт літа на YouTube

При складанні рейтингу враховувалася кількість переглядів на платформі з 28 травня по 25 серпня.

Американський сервіс YouTube Music оприлюднив список найпопулярніших пісень літа, що минає. Про це повідомляє видання Forbes.

При складанні рейтингу враховувалася кількість переглядів на платформі з 28 травня по 25 серпня.

Так, перше місце і звання найпопулярнішого хіта літа за версією YouTube зайняла пісня Girl Like You групи Maroon 5 і реп-виконавиці Cardi B. Кліп на їхню спільну роботу зібрав 728 мільйонів переглядів. У ньому знялися акторка Галь Гадот, комік Сара Сільверман та інші знаменитості.

Срібло дісталося пісні Te Bote (Remix) реперів Casper, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna, бронза дісталася Blackpink з композицією Ddu-du Ddu-du.

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Повний список виглядає таким чином:

  1. Maroon 5 – Girls Like You ft. Cardi B
  2. Casper – Te Bote (Remix) feat Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna
  3. BLACKPINK – Ddu-du Ddu-du
  4. Becky G, Natti Natasha – Sin Pijama
  5. Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – I Like It
  6. Nicky Jam x J. Balvin – X (EQUIS)
  7. Daddy Yankee – Dura
  8. Neha Kakkar, Dhvani Bhanushali & Ikka Singh – Dilbar
  9. Drake – In My Feelings
  10. Ed Sheeran – Perfect

Нагадаємо, популярний британський співак Калум Скотт зняв у Києві кліп на пісню під назвою You Are The Reason.

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