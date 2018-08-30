Осінні новинки від ICTV: Папаньки та Марк+Наталка

Герої серіалу, що став справжнім проривом на українському телебаченні зразка 2005-го року.

Щоправда, тепер замість Лесі і Роми – в кадрі Наталка та Марк.

Автори нової версії сіткому – впевнені в успіх Марка й Наталки, може навіть перевершити успіх Лесі та Роми. А кількість глядачів кожної серії тоді складала понад 2 млн людей.

Програма, про те – що стосується абсолютно усіх.

Журналісти програми розкажуть й покажуть: як знаходити вихід навіть з найбезвихідніших ситуацій. На прикладах цілком конкретних людей.

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Адже навіть якщо ви мільйонер, або зірка кіно чи шоу-бізу – це зовсім не означає, що Вашу квартиру не можуть пограбувати, або Вас не затопить сусід.

Папаньки – сценарій якого – жартують самі дизеля, написаний їхніми сльозами.

Навіть під час самих зйомок павільйони телеканалу, просто таки, ходуном ходили.

Тож свій новий проект гумористи із Дизель-шоу називають – не інакше як інструкцією по боротьбі зі спиногризом, або ж курсом виживання для татусів.

До слова, у травні на ICTV вийшов повнометражний історичний бойовик режисера Зази Буадзе Червоний за мотивами історичного роману українського письменника Андрія Кокотюхи.