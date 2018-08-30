За 5 місяців до смерті. У мережі показали останні фото Кобзона

Російська актриса Аліка Смєхова розповіла, що 5 місяців тому, у березні цього року, Йосип Кобзон був присутній на її ювілеї.
Артиска також показала спільне фото в Instagram.
– Ще у березні на моєму ювілеї порадував своєю присутністю…виконав пісню Я тебе люблю, донечко… сьогодні його не стало…він боровся за життя до останнього, – написав вона.
За словами Смєхової, Кобзон виступав практично до останнього дня.
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Нагадаємо, Кобзон помер сьогодні у віці 80 років. Відомо, що протягом 13 років артист боровся з раком. Співак буде похований на Востряківському кладовищі між могилами матері та тещі.
Фото: alika_smekhova
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