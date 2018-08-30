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За 5 місяців до смерті. У мережі показали останні фото Кобзона

Російська актриса Аліка Смєхова розповіла, що 5 місяців тому, у березні цього року, Йосип Кобзон був присутній на її ювілеї.

Останнє фото Кобзона

Артиска також показала спільне фото в Instagram.

– Ще у березні на моєму ювілеї порадував своєю присутністю…виконав пісню Я тебе люблю, донечко… сьогодні його не стало…він боровся за життя до останнього, – написав вона.

За словами Смєхової, Кобзон виступав практично до останнього дня.

Читайте: Помер Йосип Кобзон: шлях від народного артиста до прихильника терористів

Нагадаємо, Кобзон помер сьогодні у віці 80 років. Відомо, що протягом 13 років артист боровся з раком. Співак буде похований на Востряківському кладовищі між могилами матері та тещі.

Фото: alika_smekhova

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