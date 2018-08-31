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Несподівано для всіх! Емінем випустив новий альбом

Емінем несподівано для всіх випустив новий альбом Kamikaze, які став десятим за рахунком і другим за два роки. До нього увійшли 13 треків загальною тривалістю 45 хвилин.

Емінем повідомив про це в своїй Twitter.

На головній Kamikaze – реактивний літак. Це відсилання до обкладинки альбому групи Beastie Boys Licensed to Ill, який вийшов у 1986 році.

На зворотному боці диска Емінема видно, що літак вибухає, а його пілот показує середній палець.

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До слова, у записі брали участь американський репер Джойнер Лукас, продюсер Пол Розенберг, а також канадська співачка Джессі Рейез, яка співає з Емінемом у двох піснях. 13-й трек з альбому Venom став саундтреком до однойменного фільму, який вийде у листопад 2018 року.

Виконавчі продюсери Dr. Dre і Slim Shady.

Нагадаємо, як працює сурдоперекладач, коли читає Емінем.

Фото: Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia

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