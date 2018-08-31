Тату CardiB, сім’я Ріанни і сексуальна Дуа Ліпа – що постять зірки в Instagram

Чим живуть знаменитості, що постять і з ким спілкуються. Факти ICTV підготували порцію свіжих постів з зіркових Instagram.

Ми зібрали найяскравіші фото і відео відомих людей з їх соціальних мереж.

Так, популярна британська співачка Дуа Ліпа чіллиться в Лондоні.

holiday blues Публикация от DUA LIPA (@dualipa) 29 Авг 2018 в 9:01 PDT

А ось Оля Полякова вважає, що її дочка Марія вже наступає їй на п’яти. Діти ростуть.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 26 Авг 2018 в 8:54 PDT

А модель Емілі Ратаковскі просто красива.

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Polka Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 26 Авг 2018 в 7:51 PDT

– Як стрімко летить час… Ще 3 місяці тому, моя Тільда жила у мені і я навіть не уявляла, якою вона буде.

Сьогодні я знаю на смак її пальчики і вдихаю запашний запах кожної складочки. Хочу щоб усі жінки світу були щасливі у своєму материнстві, – пише співачка Лобода.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 29 Авг 2018 в 8:11 PDT

А ось Ріанна поїхала додому в Барбадос і вперше показала своїх батьків.

Публикация от badgalriri (@badgalriri) 27 Авг 2018 в 10:42 PDT

– Який же все-таки Київ теплий. Все у цьому місті гармонійно: вулиці, будиночки, парки, ресторани і найулюбленіший напій – какао у чашках.

Навіть незважаючи на те, що моє рідне місто – Одеса, саме тут я вивчилася на режисера, тут написала свою першу пісню, тут дала свій перший концерт, тут почала заробляти і сама себе забезпечувати, – пише під фото українська ведуча і співачка Регіна Тодоренко.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 31 Авг 2018 в 3:15 PDT

Популярний блогер Тарзан відомий тим, що чудово ладнає з тваринами і знімає класні фото і відео з ними – від маленьких пташок, мавпочок до крокодилів і леопардів.

Публикация от KING OF THE JUNGLE (@therealtarzann) 30 Авг 2018 в 9:47 PDT

Українська співачка Надя Дорофєєва з Дмитром Комаровим постійно займається благодійністю у спільному проекті Чашка кави.

Цього разу Надя просить допомогти Стасику, у якого рак стовбура головного мозку.

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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 29 Авг 2018 в 7:54 PDT

А український боксер Василь Ломаченко відпочиває з рідними під ACDC.

До речі, нещодавно назвали точну дату його наступного бою.

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 27 Авг 2018 в 4:44 PDT

CardiB пише, що робить те, що їй подобається. Птах на півтіла, голе фото на майже 32 млн підписників – легко.

Публикация от CARDIVENOM (@iamcardib) 27 Авг 2018 в 7:14 PDT

До речі, реперша CardiB стала лідером за кількістю номінацій на щорічній церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards 2018.

Зірка була представлена відразу у 13 категоріях, перемогу здобула у трьох.