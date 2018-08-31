Тату CardiB, сім’я Ріанни і сексуальна Дуа Ліпа – що постять зірки в Instagram

Чим живуть знаменитості, що постять і з ким спілкуються. Факти ICTV підготували порцію свіжих постів з зіркових Instagram.
Ми зібрали найяскравіші фото і відео відомих людей з їх соціальних мереж.
Так, популярна британська співачка Дуа Ліпа чіллиться в Лондоні.
А ось Оля Полякова вважає, що її дочка Марія вже наступає їй на п’яти. Діти ростуть.
А модель Емілі Ратаковскі просто красива.
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– Як стрімко летить час… Ще 3 місяці тому, моя Тільда жила у мені і я навіть не уявляла, якою вона буде.
Сьогодні я знаю на смак її пальчики і вдихаю запашний запах кожної складочки. Хочу щоб усі жінки світу були щасливі у своєму материнстві, – пише співачка Лобода.
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А ось Ріанна поїхала додому в Барбадос і вперше показала своїх батьків.
– Який же все-таки Київ теплий. Все у цьому місті гармонійно: вулиці, будиночки, парки, ресторани і найулюбленіший напій – какао у чашках.
Навіть незважаючи на те, що моє рідне місто – Одеса, саме тут я вивчилася на режисера, тут написала свою першу пісню, тут дала свій перший концерт, тут почала заробляти і сама себе забезпечувати, – пише під фото українська ведуча і співачка Регіна Тодоренко.
Популярний блогер Тарзан відомий тим, що чудово ладнає з тваринами і знімає класні фото і відео з ними – від маленьких пташок, мавпочок до крокодилів і леопардів.
Українська співачка Надя Дорофєєва з Дмитром Комаровим постійно займається благодійністю у спільному проекті Чашка кави.
Цього разу Надя просить допомогти Стасику, у якого рак стовбура головного мозку.
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А український боксер Василь Ломаченко відпочиває з рідними під ACDC.
До речі, нещодавно назвали точну дату його наступного бою.
CardiB пише, що робить те, що їй подобається. Птах на півтіла, голе фото на майже 32 млн підписників – легко.
До речі, реперша CardiB стала лідером за кількістю номінацій на щорічній церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards 2018.
Зірка була представлена відразу у 13 категоріях, перемогу здобула у трьох.