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ICTV – лідер серед каналів в останній день літа

Телеканал ICTV посів друге місце серед ТОП українських каналів за підсумками літа 2018 і очолив рейтинг каналів за результатами 31 серпня.

Телеканал ICTV став лідером мовлення за результатами 31 серпня (12,2%).

У топ-10 програм українського ТБ потрапили Дизель Шоу, Факти ICTV, Антизомбі та Надзвичайні новини.

Читайте: ICTV та ще 23 телеканали України отримали нові ліцензії від Нацради (СПИСОК)

Крім того, ICTV став каналом №2 в Україні за підсумками літа 2018.

Середньодобова доля за аудиторією 18-54 (50+) склала 9,4%.

До речі, телеканал ICTV розпочав зйомки бойовика В полоні у перевертня. Режисером справжнього чоловічого екшену став Віталій Ващенко.

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