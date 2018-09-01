ICTV – лідер серед каналів в останній день літа

Телеканал ICTV посів друге місце серед ТОП українських каналів за підсумками літа 2018 і очолив рейтинг каналів за результатами 31 серпня.
Телеканал ICTV став лідером мовлення за результатами 31 серпня (12,2%).
У топ-10 програм українського ТБ потрапили Дизель Шоу, Факти ICTV, Антизомбі та Надзвичайні новини.
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Крім того, ICTV став каналом №2 в Україні за підсумками літа 2018.
Середньодобова доля за аудиторією 18-54 (50+) склала 9,4%.
До речі, телеканал ICTV розпочав зйомки бойовика В полоні у перевертня. Режисером справжнього чоловічого екшену став Віталій Ващенко.
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