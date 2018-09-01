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Кліп з українськими школярами: Pianoбoй випустив пісню Підручник

Група Pianoбой в якості подарунка на 1 вересня випустила кліп на нову пісню Підручник.

Pianoбoй потішив школярів і студентів на 1 вересня, подарувавши пісню Підручник.

– Для мене ця пісня про те, що треба любити кожну хвилину свого життя, наповнювати його змістом і любов’ю. Адже ми – піщинки у Всесвіті, а наше життя – одна світла мить, яскравий спалах з темряви в темряву, – зазначив Дмитро Шнуров.

Також співак закликав любити свою школу, родину, країну і своє життя, адже хто його знає – чи буде інше. Адже ми – єдині автори своєї долі.

Пісня Підручник увійде в довгоочікуваний фанами четвертий студійний альбом групи.

Відео зняли під час реального концерту на випускний у стрийській школі №4.

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Нагадаємо, як Pianoбoй представив кліп про буллінг у школі.

Фото: прес-служба Pianoбой

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