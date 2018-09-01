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Так не співають! Через кого посварилися Винник і Шуров на Х Фактор

Х Фактор 9 сезон вже в ефірі! Виступ однієї з учасниць кастингу викликав гарячу суперечку між Олегом Винником і Дмитром Шуровим.

Х Фактор 9 сезон стартував із кастингів у Одесі.

Ольга Цепкало прийшла з українською народною піснею Дворянин і своїм виступом спровокувала серед суддів гарячу дискусію, повідомляє СТБ.

Після виконання пісні Ольга зірвала овації залу, чимало глядачів навіть плакали. Однак Олег Винник був обурений.

– Для мене так не співають українські народні пісні. Це було щось з етніки, але ніяк не фольклор. Напевно, ви так задумали, але мені це дуже сильно заважало, – обурювався артист.

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Однак Дмитро Шуров не погодився з думкою колеги.

– Я дуже довго чекав на цій сцені когось справжнього, когось, хто не боїться бути іншим і робити ті речі, які він хоче робити.

Ви для мене з тих часів, коли ще було таке поняття як “свобода” в музиці. Коли люди робили музику так, як вони її відчувають. І мені цього дуже не вистачає, – зазначив Шуров.

– Треба з вами переспати. З цією думкою переспати. Господи, як щось ляпну. Олю, я ж зрозуміло пояснив? – відзначився Андрій Данилко.

Нагадаємо, переможцем Х Фактор 8 став Михайло Панчишин із команди Дмитра Шурова.

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