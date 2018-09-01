У Києві виступили Imagine Dragons – як це було

31 серпня у Києві пройшов концерт американської поп-рок групи Imagine Dragons. Факти ICTV зібрали найяскравіші фото і відео з концерту на НСК Олімпійський.
Imagine Dragons виступали в рамках туру на підтримку альбому Evolve.
На стадіоні звучало багато хітів групи, серед яких Start Over і Next To Me.
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Фанати діляться враженнями, фотографіями і відео з концерту Imagine Dragons.
До речі, фронтмєн группі Ден Рейнольдс вийшов на сцену з прапором України.
Фото: viria94