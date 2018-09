У Києві виступили Imagine Dragons – як це було

31 серпня у Києві пройшов концерт американської поп-рок групи Imagine Dragons. Факти ICTV зібрали найяскравіші фото і відео з концерту на НСК Олімпійський.

Imagine Dragons виступали в рамках туру на підтримку альбому Evolve.

На стадіоні звучало багато хітів групи, серед яких Start Over і Next To Me.

Дивіться: Привиди і мерці. Imagine Dragons випустили кліп Natural

Фанати діляться враженнями, фотографіями і відео з концерту Imagine Dragons.

Бешеный заряд #imaginedragons Публикация от (@zhenyakorotkov) 31 Авг 2018 в 11:57 PDT

#imaginedragons Публикация от фотограф (@evelinalazarchuk) 31 Авг 2018 в 3:34 PDT

#imaginedragons Публикация от Настя (@nastyakaschuk) 31 Авг 2018 в 7:25 PDT

My love #imaginedragons Публикация от Vika (@vikaaa_kovtun) 1 Сен 2018 в 1:06 PDT

До речі, фронтмєн группі Ден Рейнольдс вийшов на сцену з прапором України.

Фото: viria94