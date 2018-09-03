Документальний фільм Міф переміг на кінофестивалі у Португалії

Український фільм Міф переміг на кінофестивалі Figueira Film Art.
Український фільм Міф став переможцем серед документальних фільмів на кінофестивалі Figueira Film Art, який проходив з 27 серпня по 2 вересня у місті Фігуейр (Португалія), повідомляє УНІАН.
Фільм Леоніда Кантера та Івана Яснія розповідає про життя та загибель Василя Сліпака. Він був оперним співаком зі світовим ім’ям, який воював добровольцем на Донбасі з позивним Міф і загинув 29 червня 2016 року.
Телевізійна прем’єра документального фільму Міф відбудеться на телеканалі ICTV у грудні 2018 року.
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До слова, український Оскарівський комітет обрав фільм, який претендуватиме від України на Оскар у категорії Найкращий фільм іноземною мовою.
Фото: Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa
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