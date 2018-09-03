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Стильний і з трояндами: Винник показав тізер нового кліпу

Олег Винник представив тизер до кліпу на свій хіт Ти в курсі.

Олег Винник оголосив дату релізу нового лірик-відео на гучний хіт.

Презентація ролика Ти в курсі відбудеться 6 вересня на офіційному YouTube-каналі Олега Винника.

Робота в корені відрізняється від усього того, що раніше робив виконавець. Глядача чекає гарна fashion-story з різноманітністю образів і стилів.

Читайте: Так не співають! Через кого посварилися Винник і Шуров на Х Фактор

Нагадаємо, Олег Винник випустив новий трек до Дня незалежності.

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