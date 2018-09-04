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Фільми Поліцейська академія отримають продовження

Американський актор Стів Гуттенберг підтвердив інформацію про те, що ведеться робота над новою частиною фільму Поліцейська академія.

Поліцейська академія

Американський актор Стів Гуттенберг, який зіграв одну з головних ролей у фільмі Поліцейська академія, підтвердив у Twitter, що ведеться робота над новою частиною.

Так він відповів на питання фаната про те, чи не працює він на зйомках нового фільму у Лондоні.

– Нова Поліцейська академія на підході. Поки без деталей, – написав актор.

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Перша частина Поліцейської академії вийшла у 1984 році. Після колосального успіху стрічка отримала шість сиквелів і однойменний серіал.

До слова, український Оскарівський комітет обрав фільм, який претендуватиме від України на Оскар у категорії найкращий фільм на іноземній мові.

Фото: IMDb

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