Фільми Поліцейська академія отримають продовження

Американський актор Стів Гуттенберг підтвердив інформацію про те, що ведеться робота над новою частиною фільму Поліцейська академія.

Американський актор Стів Гуттенберг, який зіграв одну з головних ролей у фільмі Поліцейська академія, підтвердив у Twitter, що ведеться робота над новою частиною.

Так він відповів на питання фаната про те, чи не працює він на зйомках нового фільму у Лондоні.

– Нова Поліцейська академія на підході. Поки без деталей, – написав актор.

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Перша частина Поліцейської академії вийшла у 1984 році. Після колосального успіху стрічка отримала шість сиквелів і однойменний серіал.

До слова, український Оскарівський комітет обрав фільм, який претендуватиме від України на Оскар у категорії найкращий фільм на іноземній мові.

Фото: IMDb