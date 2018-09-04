Політичні інтриги з Емой Стоун – трейлер фільму Фаворитка

Кінокомпанія FOX Searchlight представила новий трейлер фільму Фаворитка режисера Йоргоса Лантімоса.

У головних ролях знімалися Емма Стоун, Рейчел Вайс і Ніколас Холт.

Дія стрічки відбувається в британському королівському дворі XVIII століття. Сюжет картини розгортається під час війни англійців з французами. Фільм покаже таємниці отруйних політичних інтриг, які нещадно плели при дворі королеви Анни, останньої з династії Стюартів. За звання головної фаворитки королеви будуть битися Сара Черчілль, герцогиня Мальборо (Рейчел Вайс) і придворна дама Абігейл Мешем (Емма Стоун).

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Відзначається, що в ту епоху саме фаворитка королеви фактично управляла державою, замість самої королеви.

Прем’єра картини запланована на 23 листопада.

Раніше Факти ICTV писали, що британський актор Генрі Кавілл зіграє головну роль у новому серіалі Netflix про відьмака Геральта.

Відео: FoxSearchlight