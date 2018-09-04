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Супермен Генрі Кавілл зіграє відьмака в серіалі Netflix

Британський актор Генрі Кавілл зіграє головну роль у новому серіалі Netflix про відьмака Геральта.

– Він був першим, з ким я зустрілася. У мене ще не було письменників або самих сценаріїв – лише зелене світло та море ентузіазму. Це було чотири місяці тому, і я ніколи не забувала пристрасть, яку він ніс. Він і є Геральт. Він був ним завжди. Я з таким хвилюванням вітаю Генрі Кавілла у сім’ї Відьмака, – написала шоураннер серіалу Лорен Хіссріч.

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Офіційний акаунт Netflix назвав затвердження Кавілла на роль відмінним вибором. Генрі Кавілл відомий як виконавець ролі Супермена в кінематографічної всесвіту DC.

Сага про відьмака – цикл книг польського письменника Анджея Сапковського в жанрі фентезі. Перша книга побачила світ у 1986 році, а остання – в 2013.

Раніше Факти ICTV писали, що американський актор Стів Гуттенберг підтвердив інформацію про те, що ведеться робота над новою частиною фільму Поліцейська академія.

Фото: henrycavill

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