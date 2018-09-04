У стилі хоррор: Емінем представив кліп на пісню Fall

Відомий, американський репер Емінем представив кліп на пісню Fall.
Відео опубліковано на
виконавця. офіційному каналі
У кліпі візуалізується відповідь рєпера на негативну реакцію користувачів на попередній альбом Revival. Протягом відео Емінема переслідує людиноподібне щось – алегорія на шквал критики очевидна. У фіналі кліпу Емінем вбирає “демона”, вистрибує з вікна і наступає ногою на CD-копію Revival.
Читайте: 123 склади за 12 секунд! Емінем побив власний рекорд
Тільки за годину відео подивилися майже півмільйона людей.
VIDEO
Нагадаємо, напередодні Емінем несподівано для всіх випустив
, які став десятим за рахунком і другим за два роки. До нього увійшли 13 треків загальною тривалістю 45 хвилин. новий альбом Kamikaze
Фото: eminem
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+