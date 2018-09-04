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У стилі хоррор: Емінем представив кліп на пісню Fall

Відомий, американський репер Емінем представив кліп на пісню Fall.

Відео опубліковано на офіційному каналі виконавця.

У кліпі візуалізується відповідь рєпера на негативну реакцію користувачів на попередній альбом Revival. Протягом відео Емінема переслідує людиноподібне щось – алегорія на шквал критики очевидна. У фіналі кліпу Емінем вбирає “демона”, вистрибує з вікна і наступає ногою на CD-копію Revival.

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Тільки за годину відео подивилися майже півмільйона людей.

Нагадаємо, напередодні Емінем несподівано для всіх випустив новий альбом Kamikaze, які став десятим за рахунком і другим за два роки. До нього увійшли 13 треків загальною тривалістю 45 хвилин.

Фото: eminem

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