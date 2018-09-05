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Ані Лорак і Лазарєв запалюють під Сердючку в РФ

Ані Лорак і Сергій Лазарєв вразили танцями на афепаті відкриття конкурсу Нова хвиля у російському Сочі під виступ Вєрки Сердючки. Відео миттєво розійшлася мережею.

Ані Лорак і Сергій Лазарєв

Вєрка Сердючка стала спеціальним гостем афтепаті відкриття конкурсу Нова хвиля 2018 у російському Сочі.

Це був перший виступ Андрія Данилка на публічному заході в РФ за останні кілька років.

Під час виступу Вєрка Сердючка та її мама витягли на сцену Сергія Лазарєва та Ані Лорак, тож вони “відірвалися на повну”.

Читайте: Сердючка про вечірки у Росії: Грає гімн України, співаємо Червону руту

– Прошу зауважити, що ми абсолютно тверезі (тим паче, на нас дивиться з першого ряду Світлана Володимирівна Медведєва).

Ми просто дуже раді були бачити свого друга Андрія Данилка та всіляко його підтримували, – зауважив Лазарєв під відео.

Зауважимо, запальні виступи Сердючки мало кого залишають байдужим. Раніше вона змусила танцювати італійських модельєрів Доменіко Дольче та Стефано Габбана.

Пізніше нардеп Надія Саченко пішла в пляс під Сердючку.

Відео, фото: lazarevsergey/Instagram

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