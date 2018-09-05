Ані Лорак і Лазарєв запалюють під Сердючку в РФ

Ані Лорак і Сергій Лазарєв вразили танцями на афепаті відкриття конкурсу Нова хвиля у російському Сочі під виступ Вєрки Сердючки. Відео миттєво розійшлася мережею.
Вєрка Сердючка стала спеціальним гостем афтепаті відкриття конкурсу Нова хвиля 2018 у російському Сочі.
Це був перший виступ Андрія Данилка на публічному заході в РФ за останні кілька років.
Під час виступу Вєрка Сердючка та її мама витягли на сцену Сергія Лазарєва та Ані Лорак, тож вони “відірвалися на повну”.
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– Прошу зауважити, що ми абсолютно тверезі (тим паче, на нас дивиться з першого ряду Світлана Володимирівна Медведєва).
Ми просто дуже раді були бачити свого друга Андрія Данилка та всіляко його підтримували, – зауважив Лазарєв під відео.
Зауважимо, запальні виступи Сердючки мало кого залишають байдужим. Раніше вона змусила танцювати італійських модельєрів Доменіко Дольче та Стефано Габбана.
Пізніше нардеп Надія Саченко пішла в пляс під Сердючку.
Відео, фото: lazarevsergey/Instagram