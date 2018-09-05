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Фінальний сезон Карткового будиночка: Netflix “поховав” Кевіна Спейсі

Netflix випустив тизер фінального, шостого сезону серіалу Картковий будиночок, в якому показав могилу 46-го президента США Френсіса Андервуда.

У серіалі роль Френка Андервуда грав Кевін Спейсі. Він був відсторонений від зйомок через підозри в сексуальних домаганнях.

Читайте: Супермен Генрі Кавілл зіграє відьмака в серіалі Netflix

Головною героїнею шостого сезону стане Клер Андервуд (Робін Райт) – вдова, як тепер зрозуміло, Френка Андервуда.

Раніше Факти ICTV писали, що із Кевіна Спейсі і Стівена Сігала зняли звинувачення у домаганнях.

Фото: Скріншот з відео

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