Фінальний сезон Карткового будиночка: Netflix “поховав” Кевіна Спейсі

Netflix випустив тизер фінального, шостого сезону серіалу Картковий будиночок, в якому показав могилу 46-го президента США Френсіса Андервуда.
У серіалі роль Френка Андервуда грав Кевін Спейсі. Він був відсторонений від зйомок через підозри в сексуальних домаганнях.
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Головною героїнею шостого сезону стане Клер Андервуд (Робін Райт) – вдова, як тепер зрозуміло, Френка Андервуда.
Раніше Факти ICTV писали, що із Кевіна Спейсі і Стівена Сігала зняли звинувачення у домаганнях.
Фото: Скріншот з відео
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