Фреймут рекомендує? Тищенко пройшов тест на ревізорство

Ольга Фреймут влаштувала Миколі Тищенку тест на ревізорство. Хто виявився кращим ревізором, дивіться в ефірі ОЛЯ шоу.

Два ревізора у студії! Ольга Фреймут запросила в ефір шоу ОЛЯ Миколу Тищенка.

Аби дізнатися, хто з них був кращим ревізором, Фреймут влаштувала гостю перевірку.

Зокрема, вона запитала, що робити при зустрічі з мишами та жижею, а також поцікавилася швидкістю руху тарганів.

До речі, не менше ведучу зацікавила реакція Тищенка на те, що позаочі його називають Колею Фреймут.

Чи пройшов ведучий соціального реаліті Ревізор із Тищенком тест від своєї попередниці?

Дивіться 5 випуск ОЛЯ шоу 1 сезону.

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Шоу ОЛЯ – перша у свiтi легальна адаптація американського формату Show Ellen Degeneres, багаторазового номінанта та переможця премії Emmy.

Нагадаємо, проект Ревізор вийшов в ефір у 2011 році. Спочатку його ведучою була Ольга Фреймут, однак через 6 років новим ревізором став Микола Тищенко.