Винник, наречена і шість охоронців: сповідь головної зірки України

Популяний український співак Олег Винник розповів у програмі Зе интервьюер про українок, подарунки від фанаток, ставлення до алкоголю та про рідну країну.

Олег Винник зараз один з найпопулярніших артистів України. У нього тисячі фанаток різних поколінь, аншлаги на концертах і завжди повний месенджер повідомлень від українок.

У 20 років Винник вже співав у Черкаському хорі, а згодом поїхав на стажування до Німеччини, де його запросили грати у театрі, але, незважаючи на успішну кар’єру, співак повернувся до Батьківщини – про те, чому повернувся, та багато іншого Олег розповів у програмі Зе Интервьюер.

До речі, співак прийшов на інтерв’ю з охоронцем, а загалом, як виявилося, у нього їх аж 6. Не мало.

Далі – пряма мова артиста.

Українки VS німкені

– Німкені не поспішають вийти заміж. В Україні ж гарна дівчина одразу розуміє, який їй потрібен чоловік і чого хоче від життя.

У Німеччині ж не так. Довгий час там не було рівноправності, а зараз жінки добиваються успіху та не хочуть бути слабкішими за чоловіків.

Вони можуть мати стосунки десяток років, але не виходити заміж.

Ментальність зовсім інша. Різниться підхід до сексу, дружби, стосунків та праці. А от у нас все якось по-справжньому.

До слова, просто під час інтерв’ю Олега зловила випадкова наречена, яку він привітав з весіллям, набажав багато приємностей і щастя.

Подарунки

– Мені дарують різні речі. Наприклад, дуже достойні ікони. З Афона навіть. Є такі дорогі речі для мене, і я не про кошти зараз говорю.

А загалом є багато душевних та запальних сюрпризів від шанувальниць. За життя у мене були і коштовні подарунки, але я їх відпрацьовував. У житті за все потрібно платити.

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Алкоголь, цигарки і наркотики

– Коли мені було 7-8 років, я викрав у батька цигарки і побіг у лопухи палити. Він вичислив, бо з лопухів дим йшов. Тоді мені пояснили, що цього робити не потрібно – і я не робив.

А перший свій алкоголь я спробував на 18-річчя. Тоді я вперше сильно напився і зрозумів, що таке алкоголь, та що він мені не йде. У цьому кайфу немає ніякого.

Наркотики мені, думаю, також не зайдуть. Відчуваю свій організм і розумію це.

Майбутнє України

– Хочу ще будиночок побудувати з озером, щоб і рибка там була. Я і померти хочу у своїй країні.

В Україні є своя етніка, фольклор, ідентифікація – ми маємо бути незалежною, щасливою і мирною країною.

Нам всього 27 років. Будь-яка країна будується років 50, а то і більше. Мабуть, треба пережити усілякі негаразди. Погано, що на нашу долю вони випали та ми їх так боляче і з горем переживаємо.

Але майбутнє у нас світле.

Я навчився любити свою країну з закордону. Я не приїздив довго в Україну – 6 років. І, коли вийшов на митниці, у мене пішли сльози. Від повітря смачного та рідного.

Ми маємо ходити українською землею і нести за це відповідальність, не забруднювати її, а навпаки.

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник показав тізер нового кліпу.