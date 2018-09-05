З Кевіна Спейсі і Стівена Сігала зняли звинувачення у домаганнях

Прокуратура округу Лос-Анджелес не висунула звинувачення акторам Кевіну Спейсі і Стівену Сігалу в сексуальних домаганнях.

Прокуратура округу Лос-Анджелес (штат Каліфорнія) не висунула звинувачення у сексуальних домаганнях акторам Кевіну Спейсі і Стівену Сігалу, оскільки з моменту можливих злочинів пройшло більше 25 років, повідомляє TMZ.

Прокурор послався на термін давності можливих злочинів, які відбулися на початку 90-х років.

– Таким чином, проведення аналізу обґрунтованості та слабкості показань свідків не представляється необхідним, – йдеться у повідомленні.

Читайте: В 35 у мене є все для щасливого життя – Джамала



До слова, голлівудський актор Бен Аффлек відправився до реабілітаційного центру для лікування від алкоголізму.