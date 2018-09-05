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З Кевіна Спейсі і Стівена Сігала зняли звинувачення у домаганнях

Прокуратура округу Лос-Анджелес не висунула звинувачення акторам Кевіну Спейсі і Стівену Сігалу в сексуальних домаганнях.

Кевін Спейсі

Прокуратура округу Лос-Анджелес (штат Каліфорнія) не висунула звинувачення у сексуальних домаганнях акторам Кевіну Спейсі і Стівену Сігалу, оскільки з моменту можливих злочинів пройшло більше 25 років, повідомляє TMZ.

Прокурор послався на термін давності можливих злочинів, які відбулися на початку 90-х років.

– Таким чином, проведення аналізу обґрунтованості та слабкості показань свідків не представляється необхідним, – йдеться у повідомленні.

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До слова, голлівудський актор Бен Аффлек відправився до реабілітаційного центру для лікування від алкоголізму.

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