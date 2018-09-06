40 років по тому. Вийшов трейлер продовження фільму Хелловін

Студія Universal Pictures представила новий трейлер фільму Хелловін.
Картина є продовженням знаменитої картини, що вийшла 40 років тому.
Продюсером картини став режисер першої частини Джон Карпентер.
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У головних ролях — Джеймі Лі Кертіс, Нік Касл, Джеймс Джуд Кортні, Джуді Грір, Вілл Петтон.
Прем’єра картини запланована на жовтень цього року.
Раніше Факти ICTV писали, що кінокомпанія FOX Searchlight представила новий трейлер фільму Фаворитка режисера Йоргоса Лантімоса.
Відео: Universal Pictures
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