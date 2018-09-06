PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно / 40 років по тому. Вийшов трейлер продовження фільму Хелловін/

40 років по тому. Вийшов трейлер продовження фільму Хелловін

Студія Universal Pictures представила новий трейлер фільму Хелловін.

Картина є продовженням знаменитої картини, що вийшла 40 років тому.

Продюсером картини став режисер першої частини Джон Карпентер.

Читайте: Фінальний сезон Карткового будиночка: Netflix “поховав” Кевіна Спейсі

У головних ролях — Джеймі Лі Кертіс, Нік Касл, Джеймс Джуд Кортні, Джуді Грір, Вілл Петтон.

Прем’єра картини запланована на жовтень цього року.

Раніше Факти ICTV писали, що кінокомпанія FOX Searchlight представила новий трейлер фільму Фаворитка режисера Йоргоса Лантімоса.

Відео: Universal Pictures

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Новинки українського кіно: що подивитися цього тижня
Праведник 2
Рецензія на фільм Праведник 2: старий, злий МакКол
Українсько-польсько-чеський серіал Принцип насолоди: ексклюзивні кадри
Поліцейська академія
Фільми Поліцейська академія отримають продовження
Міф
Документальний фільм Міф переміг на кінофестивалі у Португалії
У США поліція застрелила відому актрису
кіно
Кінопрем’єри тижня: Екзотичне весілля, Не хвилюйся, він далеко не піде та Бобот і енергія Всесвіту
Дензел Вашингтон чи Ольга Куриленко? Найочікуваніші осінні кінопрем’єри
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка