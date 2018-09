Помер актор із Термінатора Крістофер Лоуфорд

Про це повідомляє TMZ.

Актора знайшли мертвим в студії йоги.

За попередніми даними, смерть сталася з природних причин.

Крістофер Лоуфорд відомий за ролями у таких фільмах і серіалах: Термінатор-3: повстання машин, Круті хлопці, Байки зі склепу, В прямому ефірі з Ларрі Кінгом, Всі мої діти, Лікарня загального профілю.

Він також працював журналістом у виданні EXTRA і писав книги. Його книга Симптоми зняття стала бестселером за версією New York Times.

The recovery community lost a founding father today. My cousin, Chris Lawford, passed away from a heart attack yesterday evening. To the world he was an author, actor, & activist, but to the recovery community he was a pioneer – living proof that long-term recovery was possible. pic.twitter.com/NS9TLZgRlT

— Patrick J. Kennedy (@PJK4brainhealth) 5 сентября 2018 г.