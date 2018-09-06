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Помер актор із Термінатора Крістофер Лоуфорд

У США у віці 63 років помер відомий актор, племінник 35-го американського президента Джона Кеннеді Крістофер Лоуфорд.

Крістофер Лоуфорд

Про це повідомляє TMZ.

Актора знайшли мертвим в студії йоги.

За попередніми даними, смерть сталася з природних причин.

Крістофер Лоуфорд відомий за ролями у таких фільмах і серіалах: Термінатор-3: повстання машин, Круті хлопці, Байки зі склепу, В прямому ефірі з Ларрі Кінгом, Всі мої діти, Лікарня загального профілю.

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Він також працював журналістом у виданні EXTRA і писав книги. Його книга Симптоми зняття стала бестселером за версією New York Times.

 

До слова, 3 вересня клавішник австралійської рок-групи Nick Cave and the Bad Seeds Конвей Севедж помер у віці 58 років.

 

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