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Причина смерті Долорес О’Ріордан

Стала відома причина смерті солістки гурту The Cranberries. Долорес О’Ріордан потонула у ванні в стані сильного алкогольного сп’яніння.

Долорес О’Ріордан

Долорес О’Ріордан померла в результаті нещасного випадку.

Солістка гурту The Cranberries потонула у ванні в готелі у стані сильного алкогольного сп’яніння, повідомляє The Independent.

Ще в січні суд у Лондоні відмовився озвучувати причину смерті О’Ріордан.

Поліція назвала смерть солістки The Cranberries “незрозумілою”, але “не підозрілою”, оскільки ознак насильницької смерті не було виявлено.

До слова, в інтернеті з’явився запис останнього телефонного дзвінка Долорес О’Ріордан, зробленого за кілька годин до смерті.

Фото: Dreamstime

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